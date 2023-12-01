ETtoday民調賴蕭只贏侯康1.1百分點

賴蕭配支持度37.4%、侯康配支持度36.3%、柯盈配支持度19.6%。（照片：截取自ETtoday新聞雲網站） 中評社台北12月1日電／《ETtoday民調雲》今天公布2024大選最新民調顯示，中國國民黨正副候選人侯友宜、趙少康支持度再攀升，以36.3%緊追民進黨正副候選人賴清德、蕭美琴的37.4%，兩組僅差1.1個百分點，在誤差範圍內，而台灣民眾黨正副候選人柯文哲、吳欣盈支持度繼續下跌，跌破2成，以19.6%墊底。



民調表示，相較前次調查（11月24日），賴蕭配支持度由前次34.8%提升2.6個百分點至本次37.4%；侯康配支持度由前次32.5%提升3.8個百分點至本次36.3%；柯盈配的支持度由前次21.2%下滑1.6個百分點至本次19.6%。



民調交叉分析顯示，在政黨傾向方面，侯康配支持度國民黨來到95.1%、泛藍87.0%，可見藍營選民已歸隊。另值得注意的是，侯康配在中間選民（不支持任何政黨者）的支持度已拉近與柯盈配的差距，在誤差範圍內，並超過賴蕭配，形成三大陣營勢均力敵的態勢。



從年齡來看，侯康配50歲到59歲支持度48.5%、60歲以上52.2%，領先其他參選人，但在40歲以下則明顯落後“賴蕭配”與“柯盈配”；柯盈配仍舊於年輕選民取得優勢，20歲到29歲以45.7%領先；賴蕭配則在30歲到39歲有優勢，拿到45.7%支持度，但在30歲到39歲掉最多，較上次調查少了7.1個百分點。



在正副候選人搭配喜好評價方面，民調顯示，民眾對賴蕭配的喜好度為40.0%、討厭度為37.0%；對侯康配的喜好度為32.2%、討厭度為42.6%；對柯盈配的喜好度為21.1%、討厭度為44.4%。三組中，以“賴蕭配”的喜好度最高，“柯盈配”的討厭度最高。



《ETtoday民調雲》於11月30日，針對20歲以上民眾進行“2024‘總統′選情調查”，以手機簡訊方式通知，進行封閉性網路問卷調查。以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採“分層比例抽樣”（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1，351份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.67%。