海基會通過李大維續任董事長　3副董亦留任

海基會董監事聯席會議通過李大維續任董事長。（照片：海基會提供） 中評社台北12月1日電／海基會今日下午舉行第12屆董監事第1次聯席會議，選舉新一屆董事長及副董事長。董監事全數同意由李大維續任董事長，許勝雄、詹志宏及邱垂正三人續任副董事長，同時由邱垂正兼任秘書長。



李大維在會議中致詞表示，今年是海基會相當忙碌的一年，過去受到疫情影響而停滯3年的兩岸交流，今年初開始逐漸恢復，海基會的業務量也達到7年多來新高。1月到11月的為民服務案件量已達33萬9千件，相較去年同期成長58.7%，創2017年以來新高；文書驗證9萬2千件，較去年同期成長近2倍；24小時緊急服務專線電話量將近1萬通，是2002年成立緊急服務專線以來的新高。



李大維指出，推動兩岸交流是海基會的重要任務之一，而兩岸“交流”最大的目的，就是增進彼此的瞭解，降低敵意，減少誤判，“交流”可說是維繫兩岸和平穩定不可或缺的要素。我們相當樂見兩岸各種面向的交流持續成長，其中觀光旅遊是一個重要面向。目前“我方”已主動釋出善意，明年將開放旅行業者組團赴陸旅遊，基於“對等互惠”的原則，也基於“交流”的“雙向”本質，我們呼籲陸方不要再設下層層限制，能對等開放大陸民眾來台觀光旅遊，促進兩岸民眾更多的認識與瞭解。



李大維說，近來，我們也在照顧大陸民眾上釋放更多善意，政府已宣布明年2月1日起，在台居住滿6個月的陸生可依規定加入健保。而在此之前，為了減輕陸生的就醫負擔，政府已透過海基會提供陸生商業保險補助。我們也要呼籲陸方不要再對學位生來台設限，讓兩岸青年學子有更多的學習與交流互動。兩岸青年就是兩岸的未來，增進兩岸青年彼此認識與理解，對兩岸關係的正面發展有積極意義。



李大維再次呼籲，不要設置任何政治前提，讓兩岸兩會能務實互動溝通，一起為兩岸人民謀求最大的福祉。明年台灣大選過後，冷冽寒冬將逐漸遠離，期盼兩岸共同迎接溫暖和煦的春天到來。



