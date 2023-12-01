藍選將徐巧芯爆疑遭監聽　怒指新潮流操作

國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯自曝不到4元新台幣的袋子竟被質疑賄選。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月1日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”候選人、台北市議員徐巧芯1日開記者會，自曝疑似遭到檢調監聽，檢調大動作一大清早6點約談她選區的3位里長，並懷疑徐巧芯用20元新台幣壽麵、4元不到的袋子涉嫌賄選。徐巧芯極為憤怒表示，她合理懷疑是對手民進黨“立委”候選人、台北市議員許淑華與其背後新潮流的手段，是政治辦案，她完全不怕，怒轟新潮流無恥、下流。



民進黨立委候選人許淑華回應，請徐巧芯不要莫須有的指控，自己好好面對司法，不要亂噴口水。



徐巧芯今日下午臨時在台北市議會舉行記者會，揭露民進黨新潮流對她與里長進行政治追殺，且她1個月前就知檢調想出手，豈料今日凌晨0時，發出公文說要約談3名里長，一大早6點就上門將人帶走，用誘導性方式要里長指控徐賄選，她清清白白，所有收據與文件都準備好，然而她明日就要成立競選總部大會，她認為這是政治辦案，並合理懷疑是新潮流的套路，與許淑華有關。



徐巧芯懷疑，她的手機已被檢調掛機、監聽，現在大規模約談里長去泡茶，這讓基層都很不爽，她完全沒賄選的嫌疑，卻被針對，最好笑的是，她發的壽麵也不是她的，而是地方社區辦的活動，連許淑華都曾拿社區準備的銅鑼燒發給選民，那為何許不用被辦？以前新潮流“行政院副院長”鄭文燦在競選“立委”時，也有發放過比這壽麵還大的麵，檢調只因社區將壽麵放在徐的競選袋子內，就如此懷疑，是綠能你不能嗎？



“檢調有種辦我！”徐巧芯痛批，綠色恐怖的新潮流已引發全民怒吼，用這種選舉奧步，她感到羞恥，她無所畏懼，她自己評估一定是與許淑華及新潮流有關，這是惡意檢舉。



媒體問，許淑華日前上廣播節目被資深媒體人黃暐瀚稱讚選民服務，徐巧芯對此有意見？徐巧芯說，她不會怪暐瀚哥，這選民服務她也有做，不分黨派議員都有做，只是想平衡報導，並大酸許“因為我沒付廣告費上廣播節目”。＜nextpage＞