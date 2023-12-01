陳其邁秀政績　高雄推出年曆、水果月曆

高雄市府發言人周璟瑜和高雄熊聯袂宣傳2024年曆及月曆。（高雄市政府提供） 中評社高雄12月1日電／2024高雄市“輕軌成圓”手繪年曆與“果然好日”水果月曆今天亮相，市府表示，11日上午10時起在市政府四維及鳳山行政中心、38個區公所同步開放索取。



民進黨高雄市長陳其邁指出，今年高雄農特產品受到國際喜愛，外銷成績亮眼，環狀輕軌更力拚明年元旦後全線通車試營運，完成輕軌成圓的藍圖，市府透過2024“輕軌成圓”手繪年曆及“果然好日”水果月曆，與市民分享喜訊。



高雄市府發言人周璟瑜與高雄熊攜手搶先開箱表示，透過插畫家薛慧瑩手繪創作，帶大家飽覽輕軌沿途風景，或可造訪夢時代、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、大港橋及駁二藝術特區等亞洲新灣區的水岸風光；或穿過林蔭，欣賞輕軌最美路段“龍貓隧道”。



為慶祝高雄輕軌即將全線通車，2024年曆以“輕軌成圓”主題繪製，透過插畫家薛慧瑩手繪創作，帶大家飽覽輕軌沿途風景，或可造訪夢時代、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、大港橋及駁二藝術特區等亞洲新灣區的水岸風光；或穿過林蔭，欣賞輕軌最美路段內惟藝術中心與美術館站之間的“龍貓隧道”。或至市區上班、上學及洽公、購物。一張年曆把港都城市建設及迷人風采躍然於紙上，在看見城市蛻變的同時，也展現港都無窮的魅力。



手繪年曆畫風細緻，風格溫暖明亮，插畫家薛慧瑩擁有10幾年創作經驗，她曾是電視劇《俗女養成記》Logo的原創作者，更憑著《夢遊》繪本中的插畫，入選2021年意大利波隆那插畫展。



市府表示，不同於年曆手繪風格，2024“果然好日”水果月曆，以在地時令水果為主角，搭配水彩畫筆質感點綴，每月有不同的水果主題，並標示產季及產地，例如1月是蜜棗、2月小番茄、3月香蕉等，讓民眾跟著月曆的步調採購。

