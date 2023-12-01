高雄冬季國際旅展登場　陳其邁期待增闢航班

2023高雄市旅行公會冬季國際旅展1日在高雄展覽館登場。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄12月1日電／2023高雄市旅行公會冬季國際旅展1日起在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門約350個攤位參展，是南台灣年底最大檔的國際旅展，台“數位發展部”部長唐鳳、民進黨高雄市長陳其邁與高雄旅行公會理事長蔡宗佑等人共同剪綵。



觀光業持續復甦，陳其邁期待高雄盡快恢復、增闢航班，促進南部與其他城市交流，與亞太地區的觀光活動能夠盡快復甦，他也說，日本橘高校12月10日夢時代返台首演，加上輕軌即將成圓，對於高雄綠色交通、城市觀光甚有助益，感謝旅遊公會提供便宜優惠的遊程選擇。



高雄市觀光局指出，市府此次派出高雄觀光大使“高雄熊”，攜手市府海洋局、經發局、青年局、旗津青蘭黏土藝術設計坊、裕賀牛觀光工廠、夢想成真、隆正實業、打狗餅舖、維格餅家等多個單位參展助陣，打造主題館“CHILL遊高雄”，並透過全館消費滿200元就抽豪華餐券、“高雄一級棒（電流急急棒遊戲）”、“高雄熊上相（拍貼機）”、“DIY手作熱氣球小夜燈”、“雄好一元競標”、“一起來Kahoot！”等趣味遊戲，讓大家在玩樂中更深入認識高雄。



迎接疫情解封後的消費熱潮，高雄冬季國際旅展是今年最後一檔國際旅展，即日起至12月4日在高雄展覽館舉行，提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、渡假村、溫泉、主題樂園、郵輪等旅宿業者，約有350個攤位設攤，在歲末年終時節，搶攻寒假旅遊、農曆新年、疫後旅遊商機與客源。