侯遭酸淪傀儡　徐巧芯：美德配賴是蕭副手？

徐巧芯召開記者會，揭露民進黨新潮流對她與里長進行政治辦案追殺，並且回應時事議題。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月1日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，民進黨候選人賴清德近期將矛頭指向中國國民黨副手候選人趙少康，更酸國民黨候選人侯友宜淪為趙的傀儡。國民黨“立委”候選人、台北市議員徐巧芯1日表示，侯康配是最強的互補組合，藍營空前大團結，反而賴清德因民調被接近，緊張攻擊趙，民進黨喊“美德配”，賴才是被其副手人選蕭美琴取代，賴才是副手。



徐巧芯今日下午臨時在台北市議會舉行記者會，揭露民進黨新潮流對她與里長進行政治辦案追殺。會後接受記者提問。



記者問，侯友宜日前因說趙少康可參與“總統”的職權，另外趙因聲量比侯大，遭賴清德揶揄侯淪為傀儡。徐巧芯表示，侯友宜是領導人，趙少康是很強的攻擊手，侯康配是最強的互補組合，互相幫忙、不計較，一起為台灣福國利民，她反倒看到賴清德那張想要計較、分贓、區分階級的嘴臉。



徐巧芯批，賴清德因發現民調遭侯友宜逼近，最近很緊張，所以頻頻攻擊趙少康，她都懶得講民進黨最近一直狂喊“美德配”，賴清德才是副手吧？賴清德已被蕭美琴取代，大多數的民進黨“立委”候選人都不是想要賴清德，而是想要蕭美琴幫他們站台。



記者也問，徐巧芯與趙少康同為戰鬥藍，要查潛鑑自造小組召集人黃曙光是否涉嫌潛艦弊案，卻遭徐的對手、民進黨“立委”候選人許淑華反擊要查中廣董事長趙少康的中廣賤賣案。



徐巧芯怒酸，足見許淑華對政治完全不瞭解、毫無所悉，到現在都還在講要查中廣案，此案檢調一直都在查，卻始終查不到不法、查不到結果，又遲遲不願做決定、死不簽結。若有查到不法，檢調早就敲鑼打鼓宣布了，如今趙少康因要參選副手，許淑華莫名其妙來蹭。



徐巧芯說，民進黨現在“國會”席次過半、又有行政權，有問題就查啊，不要不敢查潛艦案、不敢查黃曙光，國民黨主張成立特偵組，就是要查貪贓枉法，反而蔡英文執政7年多來查了什麼弊案？許淑華是新潮流的橡皮圖章，新潮流噁心、下三濫的手法還很多，她完全不怕。