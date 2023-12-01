侯競辦反擊賴　AIT、美學者也在配合大陸？

侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰。（中評社 資料照） 中評社台北12月1日電／針對民進黨、2024候選人賴清德競總指稱中國國民黨候選人侯友宜以“反台獨”話術及“台獨黨綱”等假議題，配合中國大陸傷害“台灣主權”。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰1日回批，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）已表示，美國不支持“台灣獨立”。美中關係權威學者葛來儀（Bonnie Glaser）等三位學者，昨天呼籲賴清德凍結“台獨黨綱”。照民進黨的邏輯，難道也是在配合大陸？更別說賴清德2019年為了跟蔡英文競爭時，還要大家不要停留在“台獨黨綱”的年代，說這是假議題，不就是在打臉賴清德？



根據侯友宜競選辦公室新聞稿，陳柏翰表示，民進黨稱“反台獨”、“台獨黨綱”是沒有事實根據的言論，但AIT主席羅森柏格在今年十月對媒體明確表示，美國反對任何一方片面改變現狀，包括不支持“台灣獨立”，同時支持兩岸展開對話。葛來儀、白潔曦（Jessica Chen Weiss） 、柯慶生（Thomas Christensen）等三位學者也希望賴清德凍結黨綱，以讓維持現狀的承諾更為可信。顯見賴清德的“台獨”立場，普遍被認為將嚴重影響區域和平穩定。



陳柏翰指出，民進黨還稱賴清德堅守“國家主權”始終如一，從來沒有立場反覆的問題，但檢視賴清德過去對“國家主權”的立場，就是可以為了個人政治利益，一變再變、一騙再騙。賴清德在擔任“國大代表”時高舉“台灣獨立萬歲”牌子，並以“台獨金孫”之姿平步青雲當選“立法委員”、台南市長。他更曾在議會中連喊3次，他主張“台灣獨立”。但2017年時為了爭取“行政院長”，卻大轉彎提出“親中愛台”，不過在如願當上院長後，又自稱務實的“台獨”工作者。



侯競辦指出，2019年初為了在民進黨“總統”初選挑戰蔡英文，欲淡化“台獨”形象，賴清德明確表示，當選不會宣布“台獨”，還要大家不要停留在“台獨黨綱”的年代，狠狠的拋開昔日栽培他的忠貞支持者。不過在2023年確定為“總統”參選人後，卻又變成蔡英文路線的繼承者。



“這樣的投機份子值得人民信任”？陳柏翰強調，為何葛來儀等三學者要明確呼籲賴清德拿出具體行動，讓維持現狀的承諾更具“可信度”，就是因為賴清德從過去到現在，就是一個可以因為政治紅利而不斷轉變立場，毫無任何政治誠信的政客。而民進黨執政下，兩岸局勢已兵凶戰危，未來若繼續讓投機份子賴清德帶領台灣，危機恐將一觸即發。