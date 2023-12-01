王世堅：柯若因吳欣盈國籍不能選　賴蕭獲益

民進黨台北市議員王世堅、林世宗接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月1日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，台灣民眾黨候選人柯文哲的副手人選吳欣盈陷入國籍風波，遭疑有美國國籍，恐無法參選，吳堅稱5日就見真章。民進黨“立委”候選人、台北市議員王世堅接受中評社訪問坦言，吳欣盈萬一因國籍問題不能選，形成藍綠對決，他認為柯盈配的票較多會流向民進黨候選人賴清德、蕭美琴的賴蕭配。



王世堅與其好友、民進黨台北市議員林世宗在台北市議會市政總質詢後，接受中評社訪問。



王世堅表示，柯盈配若因吳欣盈的國籍問題，導致無法參選，那柯盈配的票源非常有可能流向賴蕭配，民眾黨的白色力量大多是年輕人，渴望著改革、進步，其實改革進步是與民進黨方向一致的，柯盈配在近期部分民調有18%左右，萬一無法參選，他認為多數支持者會比較流向賴蕭配。



王世堅也說，他完全不認識吳欣盈，最近吳因與媒體間的問答出現爭議，吳因受到歐洲英國、美國的高等教育，可能優越感太重，回答媒體的態度要謙卑。至於國籍的問題，有什麼就答什麼，建議別故佈疑陣、故弄玄虛，他當然是不相信吳欣盈迄今都沒放棄外國國籍，若柯文哲連這基本條件都不懂，那柯就別選、民眾黨就關門了，柯盈配若繼續參選，要學會向全民謙卑。



記者問，藍綠白副手人選成為熱議，吳欣盈與中國國民黨趙少康話題性與聲量大，是否擔心民進黨蕭美琴遭邊緣？



王世堅說，蕭美琴絕對不會被邊緣化，蕭不是大家表面看到的而已，蕭有內涵，對“內政”、“外交”、“國防”、“國安”等相關議題都有深入的研究與歷練、看法，蕭目前只是被看到一部分，但大家會更細細地瞭解更深，趙少康、吳欣盈是無法邊緣蕭美琴的。



王世堅說，趙少康那麼強勢，有點喧賓奪主，這樣會凸顯國民黨2024候選人侯友宜弱勢，甚至被認為為何不提趙當正？他不好意思說趙少康自稱趙子龍救阿斗，他對侯有一定的尊重，侯遇到最大的問題是僅止於對新北市的瞭解，國家大政深水區涉略不多，這與侯長年當外勤警察、打擊犯罪、槍林彈雨有關，他不怪侯，侯可能會遇到瓶頸、上不去，要對大政要有一定的瞭解才行。



林世宗則強調，他認為選正副“總統”，要全方位，尤其台灣面臨兩岸、中美關係等所有問題，這需要長期累積的經驗、資歷，選正副“總統”不是選話劇演員或考量省籍情結，又或是要有錢有財才能適任，選民的眼睛是雪亮的。