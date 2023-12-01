劉國中在北京調研時強調抓好艾滋病防治工作

中評社北京12月1日電／據新華社報導，在第36個世界艾滋病日前夕，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中到北京市調研艾滋病防治工作，慰問一線工作人員和志願者。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於艾滋病防治工作的重要指示批示精神，認真落實黨中央和國務院決策部署，堅持預防為主、防治結合、綜合治理，堅持科學、依法、有序防治，壓實“四方”責任，落實“四早”要求，扎實推進艾滋病防治各項任務落實，更好保障人民群眾生命安全和身體健康。



劉國中來到北京地壇醫院，並視頻連線四川省涼山州越西縣第一人民醫院，詳細瞭解艾滋病疫情形勢、宣傳教育、監測治療等情況。他強調，近年來，經過各方面共同努力，我國艾滋病防治工作取得明顯成效，疫情控制在低流行水平。當前，艾滋病感染以性傳播為主要途徑，流行呈現新特點新形勢，防治任務依然很重。要完善宣教策略，科學宣傳艾滋病病毒的致病特徵和健康影響，引導群眾珍愛生命、遠離艾滋，做自身健康第一責任人。要加強監測體系建設，擴大監測覆蓋面，開展主動篩查，最大限度發現感染者。要優化傳染病診療模式，建立多學科診療機制，堅持中西醫結合，提升醫療救治效果。要突出抓好重點地區、重點人群防控，加大綜合干預和社會治理力度，嚴防疫情傳播擴散。要關愛一線工作人員，加強職業暴露防護，落實激勵保障政策，確保防治隊伍穩定，守好健康防線。



今年世界艾滋病日的宣傳主題是“凝聚社會力量，合力共抗艾滋”。劉國中來到紅絲帶之家，與工作人員和志願者親切交流，瞭解他們開展艾滋病防治的方式方法。他強調，社會組織和志願者是防治艾滋病的生力軍，作用不可替代。要充分發揮社會力量的優勢，強化政策保障，鼓勵支持社會組織和志願者開展心理疏導、社會融入等服務，實現專業防治機構和社會組織有效銜接，凝聚共抗艾滋的強大合力。要關心關愛艾滋病感染者和病人，同時加強法治教育，引導自覺遵守防疫規定，對個人、家庭、社會負責。