第四批國家組織高值醫用耗材集采開標

中評社北京12月1日電／據新華社報導，按集采前價格計算，此次集采產品的市場規模約155億元，其中人工晶體類耗材65億元，運動醫學類耗材90億元。人工晶體類耗材平均降價60%，預計每年可節約費用39億元，運動醫學類耗材平均降價74%，預計每年可節約費用67億元。



國家醫保局有關負責人介紹，共有128家企業參與此次集采，126家擬中選，中選率98%。市場占有率高的國內外頭部企業均有產品中選，保持了臨床使用穩定性，產品供應豐富多元。



在此次集采中，美國愛爾康公司今年新上市的景深延長晶體從1.1萬元／個降至3500餘元／個，高性能的三焦點晶體（非散光）從2.3萬元／個降至8900餘元／個；內資企業愛博諾德公司的非散光單焦點晶體為需求量最大的人工晶體產品，價格從2500元／個降至近800元／個；美國強生公司的新一代單焦點晶體從1萬元／個降至1100餘元／個。英國施樂輝公司為全球運動醫學領域的知名企業，其產品聚醚醚酮帶線錨釘從5600元／個降至1300餘元／個；臨床使用量大的人工骨從1400元／立方厘米下降到300餘元／立方厘米。



據介紹，人工晶體類和運動醫學類耗材集采的成功開標，將進一步釋放集采改革的制度性紅利，減輕群眾負擔。下一步，國家醫保局將會同有關部門指導各地及中選企業做好中選結果落地實施工作，確保全國患者於2024年5、6月用上降價後的中選產品。