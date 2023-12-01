江西推進中醫藥產業化發展

中評社北京12月1日電／據央視網報導，12月1日，國家中醫藥管理局在江西省南昌市舉行新聞發布會。會上介紹江西省建設國家中醫藥綜合改革示範區過程中發展中醫藥產業相關情況。截至目前，江西省已建成6個以中醫藥為主的醫藥產業集群，其中樟樹醫藥產業集群營業收入突破100億元。中藥行業規上企業數量已超160家，銷售額過億元的中藥品種41個，其中5個中藥品種銷售額超10億元。



“推進中醫藥產業化”是江西省建設國家中醫藥綜合改革示範區的“特色卷”之一。江西省工業和信息化廳總工程師黃愛群介紹，中醫藥是江西省的特色優勢產業之一，產業特色鮮明，整體基礎良好，規模效應突出。



江西省是全國為數不多具有中藥種植、加工、炮製、流通等完整產業鏈的省份之一。據江西省人民政府副秘書長王海濤介紹，通過加快推進中藥材標準化規範化種植，江西省中藥材種植面積近5年增長了1.78倍，目前已達到334萬畝；開展了91項中醫藥標準化研究，建立了8項國際標準、4項國家標準和8項地方標準。並且，江西省搭建搭建了中醫藥企業與中藥材種養企業、中醫醫療機構的供需對接平台，打通企業的上下游供應鏈，推動了中醫藥產業鏈一二三產協同發展。



黃愛群介紹，近年來，江西省聚焦中醫藥產業特色發展，以特色發展提升產業韌性。圍繞中醫藥保健、健康食品、康養旅遊以及美妝領域等新興業態，延長中醫藥產業鏈；江西省中醫康復（熱敏灸）聯盟成員單位總數達1177家，基本覆蓋了江西省基層衛生醫療機構；合作建設加拿大熱敏灸分院和中國—葡萄牙中醫藥中心、瑞典北歐中醫藥中心，推進中醫藥走出去；建設省級森林康養基地125家，積極探索大健康產業新模式，推動“中醫藥＋”產業融合，建設了一批主題鮮明、業態集聚和旅遊服務功能完備的中醫藥旅遊康養線路及產品。