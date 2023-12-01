財新中國製造業PMI重返擴張

中評社北京12月1日電／據大公網報導，得益於供給、需求的同步擴張，中國製造業景氣度得到改善。財新周五發布的11月中國製造業PMI報50.7，較前值提高1.2個百分點，重返擴張區間，並創三個月來新高，預示製造業景氣度恢復向好。財新智庫高級經濟學家王喆介紹，市場需求持續回暖，推動新接業務總量持續增加，是上月製造業PMI重返擴張區間的主要原因。受訪專家認為，目前國內市場需求延續復甦態勢，宏觀政策持續加大對中小微企業的支持力度，隨著能源商品價格的回落，部分中游和下游製造業成本壓力已明顯緩解。



11月財新中國製造業PMI錄得50.7，較10月上升1.2個百分點，重回擴張區間，為近三個月高點



財新數據顯示，11月製造業新訂單加速增長，增幅為7月以來最佳記錄，樣本企業普遍表示“實況改善助推銷售增長”。不過，新增出口訂單仍續小幅降勢，表明製造業外需環境相對艱難。得益於新訂單總量的進一步增長，製造商開始擴大生產，11月產出整體增速已超疫情後平均水平。



為配合增產，11月財新製造業採購活動指標恢復擴張，採購庫存降幅放緩，成品庫存則隨著產量的上升而錄得更強勁增幅。同期，製造業供應鏈表現連續兩個月輕微改善，不少企業反映，供應商產能提升，能實現更快交付。



中下游成本壓力明顯緩解



製造業價格方面，11月財新製造業企業平均投入成本雖小幅攀升，但升幅較10月放緩，為吸引並鞏固銷售，製造商定價能力受到限制，產品售價基本保持平穩。當月，財新製造業用工量雖續收縮，但收縮率為近三個月來最輕微。王喆補充說：“用工收縮率的放緩，表明製造業界信心已進一步改善。”



記者留意到，上月官方和財新製造業PMI走勢有所分化。國家統計局日前發布的數據顯示，11月中國製造業PMI為49.4%，較前值微降0.1個百分點，連續兩個月低於榮枯線。



光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華分析，官方統計調查樣本更偏向大型和中型企業，財新則更側重中型和小型企業，月度數據出現一定幅度分化屬於正常現象。另一方面，官方PMI的收縮，並不代表上、下游製造業活動的同步下滑，上月官方中型製造業PMI指數出現改善，高技術製造業亦維持高景氣水平。他並指，當前國內市場需求延續復甦態勢，宏觀政策亦持續加大對中小微企業的支持力度，隨著能源商品價格的回落，部分中、下游製造業成本壓力已明顯緩解。

