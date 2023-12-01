美經濟下滑　減息周期將至

中評社北京12月1日電／據新華社報導，美國經濟數據暫時仍然強勁，卻有放緩之勢。有“新債王”之稱的岡拉克相信，美國經濟可能會進一步惡化，明年或陷入衰退，利率有機會下滑。美國銀行行政總裁莫伊尼漢認為，美國經濟可望軟著陸，消費開支與商業貸款需求則轉弱。筆者預期，明年美國投資市場處於爭持格局，表現反復。



岡拉克指出，美國經濟有下滑征兆，包括失業率上揚、2年期與10年期國庫券息差保持倒掛逾一年、美國出現初步的裁員潮等等，預期美國經濟於明年上半年將陷入衰退。



他並不認同聯儲局成員早前估計再加息一次。其更為關注美國財赤上升問題，強調美國難以長期承受目前財赤及高利率水平。



較早之前，金融大鰐索羅斯前軍師、著名對衝基金經理德魯肯米勒也對美國政府債務問題有類似看法，預計華府須在削減開支上作出艱難選擇。



美國銀行行政總裁莫伊尼漢表示，按照美銀經濟分析團隊的評估，美國經濟可望實現軟著陸，不會陷入衰退，只是明年中開始呈現顯著放緩趨勢。根據早前公布的數據，美銀經濟師估計美國今年經濟增長率為2.7%，明年經濟增長則為0.7%。美銀估計，聯儲局於今年12月進行本輪加息周期最後一次加息行動。



莫伊尼漢披露，美銀內部數據反映10月份消費者開支增長放緩到4%至4.5%，增幅衹有今年初的一半。商業貸款需求疲弱，投行業務方面相關活動預料有可觀增長，準備增聘人手。



投資市場氣氛勢改善



筆者認為，美國明年經濟前景比較不明，不少金融機構都看得比較淡。從美元利率期貨去看，聯儲局減息經已由明年6月提早至5月，估計減息幅度為0.25厘。到了8月及11月各再減息0.25厘。不久之前，市場預料聯儲局明年減息兩次各0.25厘，現在則多達三次各減0.25厘。



美元利率期貨顯示，美國經濟比較早前遜色，而且政治經濟局勢波譎雲詭，將會令全球投資市場變得難以預測。但過去一年多，美國激進加息打擊樓市股市，明年一旦減息，或許會扭轉投資市場氣氛。