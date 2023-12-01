化解地方債　經濟發展才是良藥

中評社香港12月1日電／據大公報報導，地方債務收縮、中央債務擴張，說明財政赤字的結構正在發生變化，但結構的調整，並不能直接指向整體財政赤字將進一步擴張。不管是去杠杆還是加杠杆，核心都在於經濟發展。



10月人大常委會批准增發1萬億元（人民幣，下同）國債後，中國年內赤字率上調到3.8%左右，引發了市場對未來財政空間和思路的討論。有觀點認為萬億國債的增發意義重大，意味著就此打開了財政空間。實際上將中央和地方赤字匯總起來計算的廣義赤字率，可能既不止3%，也不止3.8%。



廣義赤字可以有不同口徑。窄口徑的廣義赤字，定義為“一般公共預算的收支缺口”，除了國債和地方一般債所對應的狹義赤字，還包括調用其他預算、歷史結餘和預算穩定基金等部分。中口徑的廣義赤字，定義為“一般公共預算和政府性基金的收支缺口”，比窄口徑的廣義赤字多了這些年擴張較快的專項債等政府性基金“赤字”。較寬口徑的廣義赤字，定義為“一般公共預算和政府性基金的收支缺口以及城投公開債券淨增額”，比中口徑的廣義赤字多了城投的公開債融資。更寬口徑的廣義赤字，定義為“一般公共預算和政府性基金的收支缺口以及城投帶息債務淨增額”，比寬口徑的廣義赤字又多了城投的貸款、非標等其他債務融資。



由於2014年審計甄別地方政府隱性債務，將地方政府一類債務於2015年納入地方政府法定債務管理，導致窄口徑和中口徑的廣義赤字率就此突破了3%，此後持續高於3%。如果將城投融資認定為地方政府的表外舉債，將城投帶息債務的淨增規模也考慮在內，那麼2022年更寬口徑的廣義赤字率高達9.5%。因此，中國財政政策實際上一直保持著積極的狀態，真實的廣義赤字率也早已超過3%，所謂“3%紅線”並未對財政擴張形成實質性約束。



與其他國家相比，中國的中央政府杠杆率不高。截至2021年，根據世界銀行數據，經合組織成員國、高收入國家、後人口紅利國家的中央政府杠杆率分別為122.3%、126.9%、127.6%，而中國的中央政府杠杆率則僅為20.3%，不及美國的一半，明顯低於全球其他主要國家。



在過去多年財政赤字擴張的過程中，中國的地方政府發揮了主要的作用。2022年寬口徑財政赤字中，中央政府貢獻約19%，地方政府的表內（一般預算＋政府性基金）貢獻約43%，地方政府的表外（即城投帶息債務）貢獻約38%。如今地方政府債務壓力已經處於較高水平。



在2022年末，中國地方政府顯性債務餘額約35萬億元，地方政府顯性債務率約為125%，較2021年大幅提高19個百分點。

