穩佔中高端酒店龍頭　亞朵逢低吸

中評社香港12月1日電／據大公報報導，亞朵集團（US：ATAT）屬中高檔連鎖酒店集團。根據弗若斯特沙利文的資料，從2017年到2021年，亞朵連續5年為中國中高端連鎖酒店規模第一位。擁A.T.HOUSE、亞朵S酒店、ZHotel、亞朵酒店、亞朵X酒店、輕居六大住宿品牌，以及場景零售品牌AtourMarket亞朵百貨，並已孵化三大原創生活方式品牌，覆蓋睡眠、香氛個護、出行等領域。



受益於中國旅遊市場恢復及暑期出行高峰，公司各項經營指標同比大幅改善。截至今年9月30日，集團在營酒店數量達1112家，房間數達12.86萬間，註冊會員數超過4400萬，酒店數量及客房數量分別同比快速增長26.4%及25.3%。本季度平均每日房價、每間可用客房收入（RevPAR）分別為495元（人民幣，下同）和424元，同比增16.75%和32.09%，已恢復至2019年同期水準的111.2%和117.8%。



出租率恢復程度優於同業



11月，集團推出亞朵酒店4.0版本，延續人文關懷和自然體驗。品質上的升級，為集團帶來了更高效率和溢價。經測算，4.0版本的亞朵綜合RevPAR為400元，但其單房造價僅為每間14.5萬元，籌建期也有所縮減。品牌矩陣的持續優化，將進一步鞏固公司在中國中高端連鎖酒店的龍頭地位。隨著出行產業鏈整體漸進﻿復甦，中高檔酒店出租率恢復程度優於其他類型酒店，第四季度酒店業績或迎來進一步修復。集團目前市盈率20.3倍，低於歷史平均值25.7倍，當下估值仍具有一定的擴張空間，建議投資者可以逢低布局。



（作者為招商永隆銀行證券分析師，證監會持牌人士，並沒持有上述股份）