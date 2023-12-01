中國經濟實力持續提升

中評社香港12月1日電／據大公報報導，舊金山中美元首會晤舉世矚目，但一些美國及西方評論卻借機散播噪音抹黑中國，重點之一是“唱衰”中國經濟，包括中國經濟差而有求於美國及西方，中國將失去經濟超過美國的機會，且最多風光十年後沒落等。還有人認為今年美國經濟將是幾十年來首次增長超過中國，而外資逃離中國。一時間好像中國經濟光環消失。



無懼西方抹黑



顯然，對於此等噪音必須及時作出有力澄清。比較中美經濟發展必須看一段時間，不能單以個別年份或季度作准，因各國的周期及調整步伐有別。兩人會晤提供了一個良好的比較時段。最早的兩人會晤出現於十多年前，當年作為副總統的拜登訪問中國，習近平作為國家副主席全程陪伴。之後習近平回訪美國拜登亦好好接待。到最近習近平又以國家主席會見拜登總統，上年在峇裡島今年在舊金山。在這十幾年間中美各自發生了很多變化，但最重要者是中美實力對比明顯地傾向有利中國一邊。這有力地反駁了上述各種抹黑言論。更重要的是中國在對美博弈及談判時，有更好的反制及議價能力。因此有必要更具體地察看經濟對比上的變化。



首先，其間中國GDP（國內生產總值）以購買力平價（PPP）計算超過美國成世界第一，乃規模上的超越。按IMF（國際貨幣基金組織）的指數計算去年中國GDP已為美國GDP的1.2倍。IMF指數為目前最科學最權威的國際比較基礎，嚴肅的學術性報告都採用，亦廣及聯合國、世銀、IMF及OECD（經濟合作與發展組織）等機構使用。一般以市場匯價計算的中國GDP第二說法並不準確。



科技研發成果多亮點



其次，其間中國經濟質素持續改善，結構優化及產業升級即使在增長放緩下仍保住勢頭，為中國經濟追趕先進、走向高收入國家和經濟由大到強打下堅實基礎。也因此中國可以把鄧小平新世紀中達到的現代化目標提前15年於2035年完成，令圓“中國夢”的長征又邁進一大步。質素的提升可從多個具體表現看到：（一）出口結構升級。重點產品由低端加工轉向中間及資本貨品，主導企業由外資轉向內資，民企占大頭。這反映中國生產力及競爭力上升。（二）科技井噴。多項重大成果出台，包括登陸月背、月球采樣、建成太空站、北斗導航衛星、量子通訊衛星、研製成C919大飛機及超級電腦和克隆猴子等等。事例不勝枚舉，許多已追上或超過外國先進水平。（三）搶占了多個新經濟制高點，包括開發了5.5G及衛星通訊手機，建成全國高鐵網並正研製超級高鐵，在煤、水、風光及核電和特高壓、超導輸電等領先，在多項建築機電及海洋工程設備亦領先。這將為未來的生產力及競爭力提升奠定基礎。（四）軍工有多項重大突破，包括J－20大量生產數目已超過美國同級的猛禽戰機，水面艦只數目超美，研製成功航母電磁彈射及使用泵噴推進的靜音潛艇等。



凡此種種，均對美國構成的壓力日大，難怪對中國打壓措施不斷出台，但也只會是徒勞無功。