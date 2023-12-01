受惠奧運效應　體品股反彈在望

中評社香港12月1日電／據大公報報導，今年下半年以來，一些內地體育用品的銷售增長出現放緩。即使是剛過去的“雙11”購物節，部分品牌的銷售表現亦未如預期，其銷售增速相比以往明顯轉弱。



在國貨熱潮的帶領下，內地體育用品行業曾出現一段較長時間的增長，可是增長紅利慢慢減少的情況下，能否持續實現高增長成為未來一大挑戰。



加快去庫存 改善營運效率



事實上，內地體育品牌的最新經營數據亦反映行業正遇到樽頸。以行業龍頭李寧（02331）為例，今年第三季度李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長，低過市場預期。而就銷售渠道而言，電子商務虛擬店舖業務季內更錄得低單位數下降。同時管理層更將2023年銷售額的指引下調至同比10%以下（之前15%左右）。預計利潤率也將因線上折扣和下半年的去庫存而需要面臨壓力。



話雖如此，只要企業庫存清理進展理想，營運效率逐步恢復，前景仍大有可為。回看這10年的體育用品市場的發展，只要品牌懂得推出一些消費者喜愛的產品，品牌升級或是走向國際化並不是難事。明年是隔四年舉辦一次的奧運年份，內地體育用品品牌有望重拾增長動力。加上在經歷今年下半年的低谷後，不少企業開始重整品牌發展戰略，品牌可重新向高品質長遠目標出發。



（作者為安裡證券分析師）