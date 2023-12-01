惡劣天氣下　維持交易操作建議

中評社香港12月1日電／據大公報報導，•咨詢期為期8周，並於2024年1月26日結束



•在惡劣天氣下向所有投資者如常開放其證券和衍生品市場，包括滬深港通南向及北向服務、衍生品假日交易和盤後交易



•交易時段、交易後時段和上市安排與正常交易日基本相同，並根據實體營業點的關閉情況進行必要調整



•若惡劣天氣在全日維持，銀行分行全日不開放營業，則不會從任何渠道收集紙本支票作處理，建議投資者採取電子轉賬



•港交所各相關結算所的指定銀行及交收銀行將提供網絡銀行服務，以支持市場參與者在惡劣天氣下的運作需要