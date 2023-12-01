內地客新造保費150億　按季跌33%

| 中評社香港12月1日電／據大公報報導，保監局昨日公布2023年首三季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到4286億元，較去年同期下跌1%。2023年首三季長期有效業務的保費收入總額為3748億元，下跌1.7%；長期業務的新造保單保費為1465億元，上升30.6%。至於第三季內地訪客的新造業務保費按季下跌32.9%至150億元，但首三季相關保費仍達468億元，占個人業務總額32%。
一般業務方面，今年首三季毛保費及淨保費分別為538億元和347億元，分別上升4.7%及3%，已償付申索毛額為228億元，上升5.6%。整體承保利潤由34億元顯著下降至15億元。直接業務方面，毛保費及淨保費分別為396億元和279億元，分別升5.4%及5%。意外及健康業務錄得毛保費154億元，上升13%，受惠於非醫療業務中的旅遊業務復甦以及醫療業務中的新造保單與費率上揚。
至於汽車業務和財產損壞業務的毛保費分別錄得40億元及49億，分別上升6.9%及上升7.4%，但部分升幅被金錢損失（包括按揭擔保）業務毛保費因房地產市場放緩而減少12.3%至28億元所抵銷。由於經濟活動全面復常，意外及健康業務和一般法律責任（包括雇員補償）業務申索增加，令直接業務的整體承保利潤下跌68.3%至6.49億元，已承付申索淨額比率由57.2%上升至62.2%。同時，財產損壞業務的承保表現因2023年9月發生的極端天氣而受壓。