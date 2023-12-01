內地客新造保費150億　按季跌33%

中評社香港12月1日電／據大公報報導，保監局昨日公布2023年首三季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到4286億元，較去年同期下跌1%。2023年首三季長期有效業務的保費收入總額為3748億元，下跌1.7%；長期業務的新造保單保費為1465億元，上升30.6%。至於第三季內地訪客的新造業務保費按季下跌32.9%至150億元，但首三季相關保費仍達468億元，占個人業務總額32%。



一般業務方面，今年首三季毛保費及淨保費分別為538億元和347億元，分別上升4.7%及3%，已償付申索毛額為228億元，上升5.6%。整體承保利潤由34億元顯著下降至15億元。直接業務方面，毛保費及淨保費分別為396億元和279億元，分別升5.4%及5%。意外及健康業務錄得毛保費154億元，上升13%，受惠於非醫療業務中的旅遊業務﻿復甦以及醫療業務中的新造保單與費率上揚。



至於汽車業務和財產損壞業務的毛保費分別錄得40億元及49億，分別上升6.9%及上升7.4%，但部分升幅被金錢損失（包括按揭擔保）業務毛保費因房地產市場放緩而減少12.3%至28億元所抵銷。由於經濟活動全面復常，意外及健康業務和一般法律責任（包括雇員補償）業務申索增加，令直接業務的整體承保利潤下跌68.3%至6.49億元，已承付申索淨額比率由57.2%上升至62.2%。同時，財產損壞業務的承保表現因2023年9月發生的極端天氣而受壓。