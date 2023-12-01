保監局：港宜拓離岸及高增值保險

中評社北京12月1日電／據大公報報導，去年12月特區政府發表香港保險業發展策略藍圖，提到要鞏固香港作為國際風險管理中心和保險樞紐定位。保監局行政總監張雲正接受《大公報》專訪時表示，香港保險市場面對結構性問題，建議需要做更多離岸、高增值的特殊保險業務，如保險相連證券（ILS）、網絡安全保險等。“香港壽險占比達九成，非壽險占比僅得一成，且大部分都是在岸業務。新加坡保險市場則相反，非壽險占比是三成，壽險是七成，且大部分是離岸業務。若情況持續發展下去，香港可能只剩下一個前台及售後服務。”



香港保險業發展一向十分成熟。參考瑞士再保險的數據，香港2022年香港保險密度達9159美元（全球第二、亞洲第一）；保險滲透率為19%（全球第三、亞洲第二）；而總保費收入高達5560億港元（全球第十五位、亞洲第六位）。“香港雖然衹有約750萬人口，但無論是保險深度或保險密度均是世界數一數二。”張雲正稱。



不過，香港保險業正面對一大問題，就是太過側重於壽險業務，且業務大部分都是內向性，即七成是在岸業務，僅三成是離岸業務。他指，現時香港的健康險及財產險均是服務本地，如打風引致的財產損失、車保、勞保，甚至旅遊保險等。“但你看其他國際金融中心，如倫敦、瑞士及新加坡，這些地方的保險業務多是外向型，即主力離岸保險；或專注於特殊保險，如涉及戰爭恐怖活動或網絡攻擊風險的保險。這些保險都是比較高層次，需要十分專業的人才作評估及定價，才可以推出有關產品。”



星再保險保費為港3倍



張雲正指，非壽險是全世界的人都可以購買，但壽險就很少聽到有人會到外地買。“香港是唯一一個地方，有外地人來買壽險，就是內地訪客，但我們很少聽到香港人會到新加坡買壽險。但產險就完全不一樣，產險是全世界任何地方都可以買的。”他希望，可以做一些工作，令香港市場能平衡發展，不要有九對一的情況出現。他以新加坡為例，指當地已成船舶海事保險及東南亞再保中心。“新加坡與香港相反，七成是離岸業務，在岸業務僅三成，其再保險的保費更是香港的3倍。若持續發展下去，香港可能只剩下一個前台及售後服務，到時要將保險業整條價值鏈搬回來就很困難。”

