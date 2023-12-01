柯文哲逆風造勢　上千粉絲自備糧草力挺

柯文哲1日晚上舉辦造勢活動，上千民眾頂著寒風湧入。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨1日晚上7點在“立法院”外舉辦“民眾開講”造勢活動，現場湧入上千民眾頂著寒風到場力挺近期氣勢受挫的台灣民眾黨2024候選人柯文哲，主辦單位安排的800張椅子都被支持者坐滿，不少柯粉漫到兩旁人行道，只能站著看活動，跟著台上口號呼喊、跳動，熱情不減。



觀察現場民眾，有8成以上都是年輕族群，不少年輕人也配戴“KP競選小物”，如口罩、貼紙、帽子、厚Ｔ恤等，來表態力挺柯文哲，與以往較不同的是，群眾裡也有2成中壯年、老年人裹著厚實外套、戴毛帽，在16度寒夜裡吹風力挺。現場也有家長帶著小孩、年輕人抱著狗參加。



值得注意的是，柯文哲舉辦造勢活動連一瓶水都沒有發，因此不少上班族下班後還得“自備糧食”到場支持，有的人手裡拿著包子、熱狗、關東煮等小吃充飢。



柯文哲預計晚上8點10分上台致詞半小時，接著開放約15分鐘讓民眾提問。



柯文哲近期在多份媒體民調都居三、氣勢受挫，台灣民眾黨1日晚上7點在“立法院”外舉辦“民眾開講”造勢活動，是藍白整合破局後的首場活動，上千支持者在16度寒夜下力挺，備受矚目。



該場民眾開講造勢活動，民眾黨2024候選人柯文哲、民眾黨台北市議員林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞、新北市議員陳世軒、柯文哲競選總幹事黃珊珊、不分區“立委”提名人黃國昌、林國成、網紅“館長”陳之漢等人都會出席。