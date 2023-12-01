安保與風險管理　聯盟開大會探討

中評社香港12月1日電／據大公報報導，全球安保越來越受重視。“安保與風險管理企業國際聯盟”於11月27日，在中國澳門隆重舉行2023年度大會（圖），來自25國家地區的70餘名代表現場參會，15家企業代表在線上參會。大會以“科技賦能，行業提升，合作共贏”為主題，以“友誼、協作、發展”為關鍵詞。旨在加強聯盟成員間的交流和互動，廣泛瞭解聯盟內部的資源，發現業務合作機會；深入探討科技在安保行業應用，拓展業務領域。



聯盟理事長、華信中安集團董事長殷衛紅，聯盟副理事長、哈薩克斯坦KMG安保公司董事長卡布佐夫，聯盟副理事長、北京安庫信息技術有限公司總經理顧憶民，中非民間商會執行會長王曉勇，ICoCA理事長傑米，波蘭國際救援中心董事長沃伊泰克.威爾克等出席此次大會，殷衛紅主持大會。



卡布佐夫副理事長代表聯盟發布《2024－2027年聯盟計劃》，要點包括在思想方面，宣傳現代安防行業的成就；在數碼化方面，推動建設“絲綢之路的數字安保”；在信息安全方面，加強信息系統中個人數據的安全性和私密性；在經驗分享方面，組織研討會和論壇，開展安保實踐研究，分享安保審計經驗，發布信息公告；在教育培訓方面，按照國際標準對管理和培訓教員進行培訓和再培訓，提升從業人員素質；在資金支持方面，探索建立聯盟基金。



聯盟發言人表示，將充分利用澳門作為國際化城市的優勢，將澳門作為固定會址。