﻿市民湧往美領事館抗議　譴責抹黑香港

中評社香港12月1日電／據大公報報導，多位立法會議員及市民團體昨日到美國駐港總領事館抗議，強烈譴責美國眾議院外交事務委員會通過所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》，詆毀香港特區政府正當依法保障人權和法治的事實，粗暴干預香港事務。嚴正促請美方不要再違反國際關係的基本準則，立即停止對香港特區的政治抹黑攻擊和干涉！



工聯會昨日到美國駐港總領事館抗議，工聯會社會事務委員會及立法會議員鄧家彪表示，在中央全力支持下，香港法治優勢堅如磐石，國安法實施為國際投資者帶來更安全、更穩定的營商環境，國際金融、航運、貿易中心的地位不斷鞏固。美國政客將經貿問題政治化、工具化，利用打“法案牌”干預香港事務和中國內政，是政治抹黑，促請美國立即停止推進相關法案。若美方一意孤行，借所謂的法案破壞港美本應互惠互利的關係，其所作所為違背人心，最終只會損害美國及其企業的利益，注定搬起石頭砸自己的腳。



議員：美政客愚昧 行為可恥



立法會議員周浩鼎指出，美國政客通過所謂“香港經濟貿易辦事處認證法案”，凸顯他們愚昧無知、行為野蠻可恥。他留意到，美國對香港貿易順差達2849億美元，是其全球貿易夥伴中最高，同時美國有過千間公司在港設有業務。香港特區設立海外經貿辦的目的是維繫兩地經貿關係，便利個人、企業的往來，美國的行為只會破壞正常的經貿合作，最終只會損害自身利益。



此外，十多名市民自發到美領館外抗議，指香港依法享有廣泛權利和自由，國際投資者擁有安全、穩定的營商環境，作為市民對美國所謂法案無比憤慨，要求美國立即停止干涉香港事務及中國內政。