科大生立志：以專業所長　貢獻國家航天事業

中評社香港12月1日電／據大公報報導，九名國家載人航天工程代表團成員昨日到訪香港科技大學，現場氣氛熱烈。有科大學生代表表示，透過與航天員交流，認識到自己所學專業與國家航天事業的聯繫，希望為國家航天事業做出貢獻；航天員亦以自己從戰機飛行員一路努力成為航天員的故事，鼓勵決心投身航天事業的香港青年，要勇於追夢。



分享空間科學 談家國情懷



代表團領隊中國載人航天工程副總設計師董能力為活動致辭，中國科學院空間應用工程與技術中心系統總體室主任兼空間應用系統副總師鐘紅恩、中國航天員科研訓練中心航天員兼神舟十五號乘組航天員張陸，以及中國航天科技集團八院研究員兼空間站系統副總指揮甘克力，也分別就中國載人航天工程的空間科學與應用、航天員的家國情懷與太空生活，和中國空間站的創意創新等主題發表演講。



就讀於科大土木及環境工程學系的博士生緒偉凡、機械及航空航天工程學系的碩士生方惠廷作為學生代表，上台與代表團進行討論交流。方惠廷表示，活動中各位專家分享了科研技術在太空中的應用，亦聽到了很多未在網絡上公開的數據等，瞭解到自己所學專業與國家航天事業之間的聯繫；方惠廷續指出，自己感到很受鼓舞，希望自己所學的知識、開展的實驗，能夠對國家科研事業有自己的貢獻。



於去年開展的第四批預備航天員選拔中，港澳多位候選人進入預備航天員載荷專家的定選階段，當被問及未來是否有可能成為飛向太空的載荷專家，方惠廷直言比較遺憾，因為高度近視，恐難以達到體檢要求；但認為國家從港澳地區選拔載荷專家，顯示了國家對香港青年的重視，即使自己做不了載荷專家，亦能獲得很多科研機會。



而緒偉凡則對航天員升空、出艙的感受很好奇，航天員回答緒偉凡稱，在升空過程中會留意手邊的筆記本，當看到筆記本飄起，就意味已經來到太空了。神舟十五號航天員乘組曾完成三次出艙任務，形容打開艙門進入太空時，感到非常自豪和激動，在最後一次出艙任務中，對太空景色感到不捨。