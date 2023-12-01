﻿鄭雁雄：京港樹立一國兩制城市間合作範例

中評社香港12月1日電／據大公報報導，京港合作會議第五次會議昨日在特區政府總部舉辦。會議由香港特區行政長官李家超、北京市市長殷勇共同主持。受國務院港澳辦主任夏寶龍委托，國務院港澳辦副主任、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席並致辭。



支持港更好融入國家發展大局



鄭雁雄在致辭時表示，習近平主席高度重視香港與內地合作，強調支持香港融入國家發展大局，支持香港與內地優勢互補、合作共贏。近年來，京港不斷完善合作機制，拓展合作領域，各展所長、強強聯合，取得了豐碩成果，共同樹立了“一國兩制”下城市間合作的生動範例。



鄭雁雄強調，當前，強國建設、民族復興偉業開啟新征程，香港進入從由亂到治走向由治及興新階段，京港深化合作前景寬闊、商機無限。國務院港澳辦、中央政府駐港聯絡辦將認真貫徹習近平主席重要指示精神，支持香港更好融入國家發展大局，當好超級聯絡員，支持香港與北京加強合作，共同邁向高質量發展新階段。支持京港搭建經貿合作橋梁，全力服務兩地經濟共同繁榮。支持搭建科技合作橋梁，全力服務兩地創新互相促進。支持搭建人文交流橋梁，全力服務兩地文化旅遊合作發展。



會後，李家超、殷勇、鄭雁雄共同見證兩地簽署《京港合作會議第五次會議備忘錄》以及金融服務、食品安全、教育及青年發展等四份協議。