中評專論：賴拒凍“台獨黨綱” 潑美方冷水

民進黨賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北12月2日電（評論員 林淑玲）美國《外交事務》期刊11月30日刊出葛來儀、白潔曦與柯慶生三名重量級美中關係學者的聯名文章，呼籲民進黨2024候選人賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀承諾更有分量和可信。這項建言並未得到賴清德方面的正面回應，反而祭出更獨的言論。賴清德的強硬讓明年一月大選後的台海局勢充滿不確定性，美方會不會升高“疑賴論”，導致華府有更大力量介入，值得關注。



台灣2024大選在藍白整合破裂後呈現三足鼎立，由於民眾黨柯文哲擁有年輕人、都會中產選民支持，目前民調支持度近2成，導致藍綠誰會成為最後贏家還很難說。美國《外交事務》期刊聯名發表文章的三位重量級學者提出的建議，可視為穩定局勢方案之一，後面未必沒有官方意向存在。從美國官方反覆重申一個中國政策，不支持“台獨”，再到大咖學者“建議”賴清德凍結“台獨黨綱”，有脈絡可循。



美國在民進黨贏得政權後介入穩定局勢，早有前例。2000年陳水扁當選時兩岸一度也很緊張，美國在台協會（AIT）開票當晚馬上動起來，陳水扁被要求宣布四不一沒有：“只要中共無意對台動武，本人保證在任期之內，不會宣佈獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題。”就職演說講了之後，兩岸關係才稍穩下來。三位美國學者所提建議，應屬類似方案。

