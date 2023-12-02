中評關注：民進黨兩大策略衝高“立院”席次

賴清德最近助選猛批韓國瑜。（賴清德競選總部提供） 中評社台北12月2日電（記者 黃筱筠）明年大選與“立法委員”選舉，民進黨評估大選“賴蕭配”過關機會高，但“國會”席次則可能大幅縮減。觀察民進黨、賴陣營最近採取兩大策略，一是不攻擊台灣民眾黨候選人柯文哲，希望讓年輕選民轉而支持民進黨；二是在“立委”造勢場合痛批前高雄市長、國民黨不分區第一名韓國瑜，希望喚醒選民對於韓的厭惡感，衝高民進黨政黨票與“立委”得票，讓席次能夠持續過半。



“立法院”總席次是113席，民進黨目前在“立法院”有62席，超過半數57席。但傳出有黨內民調顯示目前民進黨在新北市有12席，民調結果只有4席有把握，剩下5席不穩；台中市“立委”選也有一樣傳言，現在民進黨在台中有6席“立委”，很可能會再掉2至3席。加上政黨票得票很可能也會下滑，掉2至3席是保守評估。



民進黨因為7年多執政包袱，下一屆要力保“國會”席次過半很困難，加上“賴蕭配”比起“侯康配”、“柯盈配”勝算高，民眾更希望權力制衡。若大位被民進黨拿走，“國會”不能被民進黨再拿走，這樣形成一黨獨大，無法監督民進黨執政。



民調趨勢顯示柯文哲支持者多以年輕選民為主，過去年輕選民多是支持民進黨，三足鼎立戰局下，“柯盈配”被邊緣化。年輕選民很可能在選戰後期，為了不讓“侯康配”獲得勝選，把票轉投給民進黨。



因此，民進黨最近幾乎不批柯文哲，不希望柯支持者，尤其是年輕選民仇視民進黨，才能有機會爭取年輕選民支持“賴蕭配”，甚至支持民進黨提名的“立委”候選人。這是民進黨積極爭取無黨籍“立委”林昶佐在選前加入民進黨的原因，號召年輕世代挺民進黨。



最近賴清德到“立委”競選場合，一面攻擊侯友宜與副手趙少康，另一方面也批韓國瑜，認為韓能力差，高雄市長任內遭到罷免，這是希望衝高政黨票與“立委”選票，韓國瑜在國民黨不分區排名第一，未來若藍軍與其他在野黨合作過半，韓國瑜是很可能的“立法院長”人選。

