吳子嘉：凍結“台獨黨綱”是AIT說法具體化

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北12月2日電（記者 黃筱筠）美國學者呼籲民進黨2024候選人賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀的承諾更具分量和可信度。曾經在民進黨全代會提出凍結“台獨黨綱”、《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問表示，先有美國在台協會（AIT）主席羅森柏格提出不支持“台獨”、希望兩岸能夠對話。現在又有美國學者倡議，這是對羅森柏格說法提出具體化的作為。用凍結“台獨黨綱”把維持現狀具體化、穩定化更邁進一小步。



美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊日前刊登由葛來儀、白潔曦與柯慶生3名美中關係學者撰寫的文章，指出華府應向北京表明“反對任何單方改變現狀的企圖”，不單是反對中國大陸武統，也反對台灣追求獨立的政治動作。同時，文中也呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀的承諾更具分量和可信度。



吳子嘉在蔡英文擔任民進黨主席時曾經多次提出凍結“台獨黨綱”的提案。



對於美國學者建議，吳子嘉認為，這是學者意見，但是一個很有創意的想法。以他的立場非常支持這個創意，基礎非常好。可以用凍結“台獨黨綱”強化維持現狀，把維持現狀具體化、穩定化更邁進一小步。



他指出，這個方式是把大家害怕的“台獨黨綱”，做了消極處理的工作，“台獨黨綱”沒有廢除，只是凍結，等於承認“台獨黨綱”是歷史文件。如果“台獨黨綱”不處理，就是有可執行性，中國大陸當然就要反應，那就是武力攻台。民進黨創黨理想是“台獨”黨剛，現在可以消極處理，對於維持現狀達到往和平方向，往美國不支持“台獨”的方向邁進一步。



吳子嘉表示，AIT羅森柏格到台灣，講出官方呼籲，美國不支持“台獨”、美國呼籲兩岸展開對話，不支持“台灣獨立”與希望兩岸對話，這是符合美方利益、符合美方的維持現狀，這也非常具體。現在這3位學者建議，是把羅森柏格的說法具象化，用凍結台灣黨綱行動來進行羅森柏格說法。



吳子嘉表示，“台獨黨綱”是有可以執行性，是民進黨的基本綱領，不處理放在那邊，以中國大陸認知就是武力攻台。若對應美方官員對外透露，中方提及2027年與2035年不是動武時間表，這看起來是和緩兩岸的論述，這說法某一方面是沒有承認攻台時間表，但武力攻台還是存在。

