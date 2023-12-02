吳欣盈國籍爭議　吳子嘉：若查不出來政府崩盤

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北12月2日電（記者 黃筱筠）有關於台灣民眾黨副手候選人吳欣盈“雙重國籍”疑雲，《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評設訪問指出，“立法院”提到吳欣盈是勾選“無雙重國籍”選項，因此“立院”基於信任原則並未要求檢附文件。但吳欣盈這樣做就是說謊，應該要勾選“放棄雙重國籍””選項，那“立院”就會進一步追查。



他也說，如果吳欣盈現在還有“雙重國籍”，但“中選會”卻查不出來，那就是政府崩盤，“中選會”的公信力全失，那才是可怕的地方。



吳欣盈日前被質疑有“雙重國籍”，“中選會”已函請“外交部”協助查證，將於12月5日前完成審定並公告。由於吳欣盈為現任“立委”，“立法院”秘書長林志嘉30日也說明，“立委”就職時必須切結自己沒有“雙重國籍”，而“立法院”則信任“立委”的切結，意即採“信任制”，如果“立委”勾的是放棄國籍選項，“立法院”才會去追蹤。



吳子嘉質疑，吳欣盈在“立法院”說謊，因為“立法院”當時有兩個勾選選項，一個是放棄過國籍，另一個是沒有“雙重國籍”，吳近日說放棄美國國籍，但是卻勾選沒有“雙重國籍”，“立法院”後續才沒有做追查工作，那就是吳欣盈說謊。如果勾選放棄美國國籍，院方就會要求吳拿出文件證明，但是吳卻是勾選沒有“雙重國籍”選項，現在又說已經放棄國籍，但是12月5日見真章，那就是曾有放棄國籍的事實。



他認為，吳欣盈應該像鴻海創辦人郭台銘連署時的副手賴佩霞一樣，把放棄美國籍的證明拿出來就好，“為什麼不拿出來，這是消耗民眾黨公信力，浪費‘國家’社會資源跟她窮攪和”。



吳子嘉認為，吳欣盈自己說放棄美國籍，除了台灣“國籍”沒有其他國籍。“中選會”如果最後查不出來，那就是“中選會”沒有能力，如果明明還有美國國籍，卻查不到那要怎麼辦？變成“中選會”能力有問題，那“中選會”名譽掃地，竟然是“中選會”沒有能力查，那“中選會”遭到質疑，政府會崩盤。



“中選會”日前說明，各組參選人在申請登記時均繳交授權查證外國國籍同意書，“中選會”也已經於27日依法循例函請“外交部”協助查證。目前正進行第16任“總統”、“副總統”選舉候選人資格審查作業，將於12月5日前召開委員會議審定選舉候選人名單，並於12月15日公告第16任“總統”、“副總統”選舉候選人名單。

