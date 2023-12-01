侯友宜嗆賴“乾脆點”　把“台獨黨綱”拉下來

國民黨2024正副候選人侯友宜、趙少康1日接受中視專訪。(照:中時新聞網) 中評社台北12月1日電／國民黨2024正副候選人侯友宜、趙少康1日接受中視專訪，談到了台灣的兩岸政策。侯友宜強調，戰爭沒有萬一的選擇！不可能我們去賭戰爭萬一不會發生，戰爭絕對不能發生！不是萬一不能發生，尤其和平不是沿街叫賣，也不是政客拿來販賣的商品！



《中時新聞網》報導，主播哈遠儀問道，有人說2024是戰爭與和平的選擇，所以這一次蔡英文說中共目前不可能攻打台灣。可是我們聽到，事實上過去有這樣的言論，其實不只是美國人，包括“外交部長”吳釗燮接受美國CNN等媒體專訪的時候，就很明確的說，中共最有可能是2027年攻打台灣，也說過有可能是2025年。“國安會秘書長”顧立雄說，他不敢說是什麼時候，但是台灣很有急迫感。



哈遠儀提到，這些人不只是蔡英文的愛將，而且是我們“國安”的核心的人物。所以，說會打仗的是民進黨的官員，然後現在說不會打的怎麼也是民進黨？“我們到底要相信哪一個？”而兩岸是否開戰是一件大事情，難道可以隨著民進黨的選舉，答案還會不一樣嗎？



侯友宜說，所以說打仗也是他們說的、說不打仗也是他們說的，人民聽了霧煞煞，你知道嗎？搞不太清楚！兵役延長，因為說我們在有戰爭的風險底下，我們要趕快增加兵役的延長，也是你說的。我們兵役本來四個月已經很久了，那為什麼？什麼叫維持現狀？他把維持現狀當成一個口號！大家可以看得到，現在的維持現狀跟當時候馬英九時代的維持現狀，有沒有一樣？完全不一樣！兩岸的問題，一直採取的是一個挑釁、不對話！不溝通！彼此之間讓對方開始有仇視感，仇視到最後，就是會引起戰爭！



侯友宜進一步說，更何況賴清德是務實“台獨”工作者，“台獨”萬歲”牌子舉那麼高，他也號稱，在任何職位都不會放棄“台獨”的理念，這是他自己說的。民進黨的黨綱講得很清楚，“台獨”是他們的黨綱，既然說要保護台灣、要和平保台，“抱歉，你是“總統”，未來想要當“總統”的人”，記得不要引戰，不要引戰的第一個最重要，就把“台獨黨綱”拿下來，葛來儀不是說了，你起碼要把“台獨黨綱”凍結！



侯友宜認為，“我說不用凍結”，乾脆一點，把“台獨黨綱”拉下來，讓大家起碼…不管你現在騙選票，起碼你有一個態度，他沒有！那你現在又講了，又在講說幾年不會攻台，短暫不會有戰爭。你有沒有看到以巴跟俄烏戰爭，喊打就打，誰會相信以巴幾十年沒有戰爭，說打就打！俄烏戰爭，烏克蘭有想到馬上就會引起戰爭嗎？所以戰爭沒有萬一的選擇！不可能我們去賭戰爭萬一不會發生，戰爭絕對不能發生！不是萬一不能發生，尤其和平不是沿街叫賣，也不是政客拿來販賣的商品！