美學者籲賴凍結“台獨黨綱”　黃奎博析美盤算

政大外交系教授黃奎博接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月2日電（記者 張嘉文）美國三位重量級學者共同撰文呼籲民進黨2024候選人賴清德應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀的承諾更具分量和可信度。政治大學外交系教授黃奎博對此向中評社表示，這代表民進黨慣用的抗中保台牌已不受美方歡迎，由於俄烏和以巴戰爭持續中，美方不會希望看到台海成為第三個大型衝突點。



黃奎博認為，美國接下來應會和民進黨政府有更多這方面的溝通，但勝選仍是民進黨第一考量，當選情緊繃，綠營衹有抗中保台牌能保命時，還是會拿出來使用，所以不能輕易排除抗中保台這張牌，一直到大選投票結束。



美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊日前刊登由葛來儀、白潔曦與柯慶生3名美中關係學者撰寫的文章，指出華府應向北京表明“反對任何單方改變現狀的企圖”，不單是反對中國大陸武統，也反對台灣追求獨立的政治動作。文中也呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀的承諾更具分量和可信度。



黃奎博接受中評社訪問時對此表示，在華盛頓比較常聽到一種聲音，希望台灣有自己的主體性，可配合美國印太大戰略，但台灣也必須要給美國一個安全可靠的保證，就是不會“台獨”，不會片面改變台海現狀。



黃奎博說，所以葛來儀等三位學者的想法，其實不只表達自己的看法，也多多少少是在跟美國官方來往之後所得到的一些印象，兩相加成下，才會出現這篇文章。



黃奎博也提到，這篇文章重點其實不只是呼籲賴清德凍結“台獨黨綱”，裡面更重要的是提到，美國應對威逼中國的策略有所調整，因為這並不是最好的方法，而這樣的論調，如在明年2024年逐漸變成美國常出現的主張，那台灣或者說是民進黨也必須要瞭解，抗中保台這牌其實在美國來看，並不是那麼受歡迎。