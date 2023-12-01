柯文哲坦承民調讓他心情沮喪　但要拚一次

柯文哲逆風造勢，粉絲的支持讓柯猶如打了一劑強心針。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲1日晚上在“立法院”外舉辦造勢活動，吸引近1500支持者到場支持，可以說為柯近期的頹勢打了一劑強心針。柯文哲也坦言，24日登記後的這個禮拜，一連串民調讓他的心情非常浮動、沮喪，但支持者的踴躍小額捐款，讓他知道民眾還有期待。他向支持者喊話，藍綠會過去，民眾有未來！讓我們義無反顧拚一次！



柯文哲也感嘆道，傳統媒體已開始封鎖我們、不報導我們的消息，坦白講他也感受到壓力，因為我們要對抗的是“國家機器”、百年政黨，這的確不容易。



柯文哲近期在多份媒體民調都居三、氣勢受挫，台灣民眾黨1日晚上7點在“立法院”外舉辦“民眾開講”造勢活動，是藍白整合破局後的首場活動，近1500名支持者擠滿四線道、漫到兩旁的人行道上，在16度飄著小雨的寒夜下，或坐、或站、或撐傘、或穿雨衣力挺。



柯文哲表示，自從11月22日公布民眾黨不分區名單後，這8天來發生很多事，他的心情都非常浮動，但令人感動的是，雖然媒體說我們有縣議員退黨，但上個月民眾黨入黨就超過1600人，這是史無前例！



柯文說，24日登記參選後，出現一連串的民調，說我們突然變第三名，坦白講他有點沮喪，但民眾黨不分區“立委”提名人黃國昌發起五百計劃，一夜之間竟然有新台幣1400萬元要捐給我們，但很抱歉超過網路捐款上限，他從沒想過一個晚上會有這麼多人捐款，也因此他才知道，其實大家心中還是有期望。



柯文哲指出，最近傳統媒體已經開始封鎖我們，也就是不報導我們的消息，本來柯文哲競選總幹事黃珊珊還說要買廣告，但現在電視台連廣告都不願意賣給我們了，面對這種封鎖，唯一只剩下自媒體。柯辦發言人陳智菡想說開YouTube24小時直播，既然傳統媒體把我們徹底封殺，那我們就建立自己的頻道！台下的支持者聽聞後，掀起一陣鼓譟，紛紛喊，加油！



柯文哲向支持者喊話說，現在就是改變的時刻，相信美好台灣，相信我們自己，相信一定會贏！曾經有一句話，痛苦會過去、美麗會留下，今天他要講，在台灣的歷史，藍綠會過去，民眾有未來！讓我們義無反顧拚一次！



該場民眾開講造勢活動，民眾黨2024候選人柯文哲、民眾黨台北市議員林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞、新北市議員陳世軒、柯文哲競選總幹事黃珊珊、不分區“立委”提名人黃國昌、林國成、網紅“館長”陳之漢等人都會出席。