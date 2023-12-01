韓國瑜：民進黨是政治騙子　比愛情騙子可怕

前高雄市長韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024不分區“立委”排序第一名、前高雄市長韓國瑜今日表示，海峽兩岸真的是兵兇戰危，我們要和平，不要戰爭，民進執政這麼多貪污腐敗，大家感到很痛苦，政治騙子比愛情騙子更可怕，民進黨就是一群政治騙子。



國民黨“立委”林德福1日晚間在新北市中和公園（八二三紀念公園）舉行“侯友宜、林德福聯合競總成立造勢晚會”，藍軍大咖眾星雲集，包括馬英九、國民黨2024候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、國民黨前高雄市長韓國瑜、國民黨台北市副市長李四川、國民黨前台南市議員謝龍介以及國民黨前“立委”柯志恩等，晚會約1500人到場。



林德福為新北市第九選區（永和區及中和區泰安里等17里）“立委”，已經連任6屆6連霸，2024要挑戰7連霸。



新北市中和、永和因有許多眷村，也有不少公教人員定居，因此向來被視為國民黨鐵票區。



韓國瑜就出身中和區壽德新村，雙和地區被韓國瑜視為故鄉，今日韓國瑜來到雙和等於是回家。



韓國瑜表示，45天之後要投票，未來的台灣我們非常擔心，海峽兩岸真的是兵凶戰危，我們看到俄烏戰爭，我們看到了以巴戰爭，我們很害怕，全世界所有的戰略家、學者專家都認為海峽兩岸非常危險，所以我們希望選出一個“立法委員”在“中央”代表我們永和鄉親大聲喊出來，我們要和平、不要戰爭。



韓國瑜指出，台灣人給了民進黨從2000年到2024年24年當中執政了16年，看到這麼多貪污腐敗，很多民進黨支持者痛心疾首，大家感到很痛苦，我們希望2024年的“總統”、“立委”能夠帶給我們台灣清廉政治，讓我們告別貪污的政治。



韓國瑜強調，我們非常渺小，4年只能投這1票，如果投完了、投錯了，真的，政治騙子比愛情騙子還可怕，愛情失敗了，喝一頓酒大哭一場，一兩個星期走出陰影，重新找一個好伴侶就好了，政治騙子你投錯了，4年才能換，我們看到民進黨這8年到底在幹什麼？這是一群政治騙子。