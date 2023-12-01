侯友宜：2024是“台獨”與“反台獨”之爭

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜1日表示，2024是“台獨”與“反台獨”之爭，“台獨”是引戰，“反台獨”是避戰，他們不能讓戰爭有萬分之一發生的機會。侯友宜說，他有三個孩子，都在國外唸完書後為台就業，與這塊土地連在一起。



國民黨“立委”林德福1日晚間在新北市中和公園（八二三紀念公園）舉行“侯友宜、林德福聯合競總成立造勢晚會”，藍軍大咖眾星雲集，包括馬英九、國民黨2024候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、不分區“立委”候選人韓國瑜、謝龍介、柯志恩、台北市副市長李四川等，晚會約1500人到場。



林德福為新北市第九選區（永和區及中和區泰安里等17里）“立委”，已經連任6屆6連霸，2024要挑戰7連霸。民進黨推永和後溪里長莊銘淵參選，被形容是“越級打怪”。



馬英九表示，蔡英文執政斷電多次，大家對電力沒信心，能源政策太躁進，而且治安也不好，台南一開就是88槍，很多事情都在退步，讓人沒有信心。2015年他和大陸領導人習近平見面，他要求兩岸問題和平解決，所以才會有這麼多陸客以及兩岸經濟往來，民進黨再做下去，真的非常危險。最近三位美國重量級學者發文，認為民進黨賴清德當選應該凍結“台獨”，他認為現在就要放棄，“台獨”不能給台灣帶來力量，只會帶來災難。



朱立倫表示，這次國民黨提名的“立委”可說是老幹新枝，讓大家感受到國民黨展現出新面貌，不分區“立委”中韓國瑜強、柯志恩強、謝龍介強，每位敢戰肯戰的，都是國民黨最強的戰將，他們一定要“立院”過半，政黨輪替。



朱立倫指出，前幾天他宣布國民黨到選前有15場大型造勢，現在將加開為18場，這就表示他們的決心，國民黨一定要重返執政。