中評現場：侯友宜衝刺藍營票倉　韓粉相挺

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜1日晚間赴新北市中和區出席造勢活動，同場的還有前高雄市長韓國瑜。韓到場時現場支持者看見韓情緒都非常火熱，猛揮手上的旗子，侯晚了1小時才到，兩人同場未同台，但現場支持者人潮並因韓離場而散，依然留到最後挺侯，侯到場時的氣氛熱度與韓相當。



中國國民黨“立委”林德福1日晚間在新北市中和公園造勢，請來眾多國民黨巨星到場相挺，包括國民黨2024候選人侯友宜、不分區“立委”排序第一名韓國瑜、國民黨主席朱立倫以及馬英九。新北市中和、永和雙和地區一向是國民黨鐵票區，今日泛藍大咖齊聚上演“群星會”，與會群眾氣氛超熱，晚會約1500人到場。



林德福為新北市第九選區（永和區及中和區泰安里等17里）“立委”，已經連任6屆6連霸，2024要挑戰7連霸。



新北市中和、永和因有許多眷村，也有不少公教人員定居，因此向來被視為國民黨鐵票區，國民黨給足鐵票區支持者面子，來了侯友宜、韓國瑜、馬英九、朱立倫等大咖到場與群眾相見，現場支持者情緒超嗨，後排不斷抱怨場面太擠看不到舞台，大家都不想錯過與會的藍營大咖。



馬英九與朱立倫負責開場，接著韓國瑜才到場，馬英九因有行程先離開，僅朱立倫與韓國瑜短暫同台，侯友宜則因赴宜蘭造勢，比韓國瑜晚了約1小時抵達，侯韓未能同台。



韓國瑜7時30分到場，侯友宜則是8時40分，不過現場支持者幾乎是從頭坐到尾，沒有因為韓國瑜比較早講完話而離場，反而是待到最後等待侯友宜現身，侯友宜到場時全場狂揮青天白日旗，並且高喊“凍蒜”（閩南語，指當選），氣氛和韓國瑜現身時一樣火熱，可見藍軍大票倉給侯友宜的支持度非常高。



知名韓粉“激動姐”1日也有到場，她同樣待到最後看完侯友宜，顯示韓粉也有轉移挺侯跡象，對藍軍2024大團結是利多。



值得留意的是，侯友宜1日上午與副手趙少康視察新北市五股夏綠地時，身穿的是白色外套，到了晚間造勢時則換成藍色外套，頗有與藍營支持者交心的意味。