柯文哲替韓抱不平　民進黨過半柯建銘是院長

柯文哲1日晚上舉辦造勢活動，可說是打了劑強心針。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲1日晚上在“立法院”外舉辦造勢活動，吸引近1500支持者到場支持，也讓柯心情雀躍大酸藍綠。針對民進黨2024候選人賴清德呼籲票投民進黨，才能阻擋中國國民黨不分區“立委”第一名韓國瑜當“立法院長”。柯文哲反酸，民進黨過半，就換民進黨“立委”柯建銘當“立法院長”！這難道是民眾要的嗎？語畢，台下民眾高喊，不是！現場氣氛高昂。



在民眾問及雙語教育議題時，柯文哲也酸說，中國國民黨2024“副總統”候選人趙少康說要廢除雙語教育，這到底是趙少康的政見？還是國民黨2024候選人侯友宜的政見？國民黨現在“總統”候選人到底是誰？他也搞不清楚。柯一席酸言酸語，立刻讓全場民眾哈哈大笑，站在一旁的主持人、“學姊”黃瀞瑩趕忙打岔說，差不多到這裡就可以了。柯文哲才說，好啦、好啦。結束這個話題。



柯文哲近期在多份媒體民調都居三、氣勢受挫，台灣民眾黨1日晚上7點在“立法院”外舉辦“民眾開講”造勢活動，是藍白整合破局後的首場活動，近1500名支持者擠滿四線道、漫到兩旁的人行道上，在16度飄著小雨的寒夜下，或坐、或站、或撐傘、或穿雨衣力挺，線上收看網路直撥也突破5萬人。



柯文哲談話時猛批民進黨，他表示，2016年1月16日蔡英文當選的那天，他也很高興，以為本土政黨第一次全面執政，從此台灣會進入共融社會、進入注重“國家治理”的時代，終於可以擺脫過去國民黨那種複雜的政商關係，結果沒想到，這7年多來我們看到政黨的利益大於“國家”利益，派系利益又大於政黨利益、個人利益大於派系利益。人民一再失望、一再痛苦，新潮流、新威權，都是我們沒有想過的事情！



柯文哲說，他以後也不會像蔡英文700多天不開記者會，必須要多聽聽外界的意見，事前溝通比事後抗爭還要好，寧可事先溝通，也不要事後衝突。



柯文哲也幫好友韓國瑜報不平，他批評，昨天賴清德說民進黨要過半，不然韓國瑜就會當“立法院長”，但若民進黨過半，就換柯建民當“立法院長”！這難道是民眾要的嗎？民眾黨目前力量不夠，但無論如何，這次“國會”一定要三黨不過半，台灣才有機會擺脫藍綠惡鬥的泥淖，讓台灣有機會走向新政治。



柯文哲也感嘆道，很遺憾這幾年來民進黨墮落速度變快，五年前是五缺，現在還缺雞蛋、缺豬肉，但民進黨政府好像無動於衷，當一個政權開始墮落時，已經不願聽進任何勸告，這才是問題，今天民進黨把問題丟給人民，可是柯文哲一定要把台灣贏回來，把“國家”還給人民！最近常常有人說棄保，這次應該是棄藍綠、保台灣！