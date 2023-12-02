林珍羽嘲諷民進黨范雲　支持者歡聲雷動

現場的民眾黨支持者。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月2日電（記者 俞敦平）1日晚間台灣民眾黨於“立法院”群賢樓外舉行民眾開講活動，民眾黨台北市議員林珍羽發表演說，力挺自家大選副手候選人吳欣盈、痛批時代力量黨主席王婉鈺的氣度遠不如親民黨主席宋楚瑜、接著當她痛罵以＂女權自助餐＂出名的民進黨“立委”范雲，當她嘲諷范雲召開導致COVID－19在台灣快速擴散的3＋11會議，但又恰好會議記錄消失時，全場響起如雷的掌聲。最後她也比較了當年在群賢樓外一起帶頭衝入“立法院”的黃國昌和民進黨“立委”林昶佐，後來在政治仕途上選擇的差別，要求支持者明年大選務必要票投民眾黨。



1日晚間台灣民眾黨於“立法院”群賢樓外舉行民眾開講活動，由民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞主持，民眾黨2024大選候選人柯文哲、柯文哲競選總幹事 黃珊珊、民眾黨不分區“立委”提名人黃國昌、民眾黨台北市黨部主委林國成、民眾黨台北市議員林珍羽、陳世軒和網紅＂館長＂陳之漢出席，共同快人快語評政治！



這場戶外開講是由黃國昌日前直播小額募款所募得的錢所舉辦，也是民眾黨柯文哲與其副手吳欣盈正式登記後的第一場造勢活動。民眾黨的支持者儘管天空飄著細雨溫度衹有16度，仍然坐滿了現場準備的800張椅子，大批的支持者站立著擠滿會場，估計約有1500人在現場。同時線上也有超過五萬名觀眾同時收看。



林珍羽在活動中的演說中，力挺吳欣盈，並批評其他政黨的態度和作為。她表示，吳欣盈是一位獨立自主的女性，不需要得到家人的同意就能參與公共政治，她也相信吳欣盈的家人都會支持她的決定。她還開玩笑地說，如果有人不相信她的話，可以問她的父親，同樣前來現場的林國成。引來現場一陣歡笑。



林珍羽回顧了民眾黨的成長過程，指出四年前，民眾黨在沒有任何資源的情況下，獲得了158萬8806票，並在全台灣各地建立了市黨部。她說，經過四年的累積，民眾黨已經可以跟兩大藍綠政黨匹敵，引起了現場支持者的歡呼與掌聲。

