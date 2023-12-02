美專家倡賴若當選考慮凍結民進黨綱台獨條款

美學者在《外交事務》撰文建議賴清德若當選克考慮凍結民進黨黨綱中的“台獨”條款 中評社華盛頓12月1日電（記者 余東暉）三位美國知名專家提議，作為向北京表明台北無意改變現狀的“再保證”的一部分，賴清德若在明年的台灣大選中當選，可以重新考慮2014年民進黨人提出的暫停民進黨1991年黨綱中的“台獨”條款，以成為兩岸緩解緊張、建立互信的漸進對等進程的一部分。



美國德國馬歇爾基金會印太項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）、康奈爾大學教授白潔曦（Jessica Chen Weiss） 、哥倫比亞大學教授柯慶生（Thomas Christensen）11月30日聯名在《外交事務》雜誌發表文章，談避免台海危機的最好“威懾力”就是三方做出可信的“再保證”。其中談到台北需要做出的“再保證”時，美方學者再度提出了民進黨可考慮凍結“台獨黨綱”的動議。



在分析台海形勢時，美方學者關注台北方面未來能否繼續保持蔡時代的“克制”。他們寫道：“未來台灣的克制能否持續仍是個問題。”理由是，民進黨的候選人和2024年台灣大選現在的領跑者賴清德曾自稱為“台灣政治工作者”；今年7月，賴在一次競選活動中告訴支持者，他的政黨目標是讓一位“台灣現任總統進入白宮”。這意味著他的目標是升級台灣與美國的關係，這引起了北京的警覺，並促使華盛頓要求台灣澄清。