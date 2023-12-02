快評：台灣的安全取決於兩岸關係和平發展

中評社快評/中國國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙11月30日在例行記者會上就台灣對美軍購及強化所謂“城鎮防衛作戰”等問題回答記者提問時表示，民進黨當局“倚美謀獨”，正在把台灣變成“武器庫”“炸藥島”。這是在將台灣推入災難的深淵，必將給台灣民眾帶來巨大禍害；台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，想靠幾件美製武器是根本靠不住的。



近七年多來兩岸關係愈趨複雜嚴峻，台海局勢持續處於僵持、不安狀態，甚至常被形容為“兵凶戰危”，重要且直觀的原因是美台軍事勾連不斷強化，美國售台武器的數量和質量不斷提升，確實正在把台灣變成“武器庫”和“炸藥島”，而可悲的是，台灣執政當局樂意接受且積極配合。實際的效果，不是台灣變得更強大、更安全，恰恰相反，是變得更危險；對美武器採購，確保不了台灣的安全，而且購買越多越不安全！



台灣的安全、穩定取決於兩岸關係和平發展，台灣的繁榮發展也取決於兩岸關係的和平發展，台灣的長治久安只有台灣問題的解決和兩岸的統一才可能出現。



兩岸同胞骨肉相連，和平統一最符合兩岸同胞及整個中華民族的根本利益，所以大陸不斷重申和強調，會以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但同時也講得很清楚，如果“台獨”分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。



道理很淺顯，原則很清晰，但如何有效落實、確保台海和平穩定也非易事，需要各方共同努力。

