華府觀察：美對華台灣問題“再保證”呼聲起

三名美國學者聯名在《外交事務》撰文稱，真正阻止台海危機之源是“再保證” 中評社華盛頓12月1日電（記者 余東暉）在台海危情仍高，中美恢復高層溝通的大背景下，美國外交戰略學界近期呼籲美國政府在台灣問題上對華進行“再保證”的聲音提高。權威的《外交事務》期刊最新發表三位重量級學者的聯名文章，呼籲美國在台灣問題上必須進行“再保證”，而不只是威脅中國。



美國德國馬歇爾基金會印太項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）、康奈爾大學教授白潔曦（Jessica Chen Weiss） 、哥倫比亞大學教授柯慶生（Thomas Christensen）11月30日聯名在《外交事務》期刊撰文，談避免台海危機的最好“威懾力”就是三方做出可信的“再保證”，重點是美國應當在台灣問題上如何進行“再保證”。



三位作者都是重量級美國中國問題專家，是美國政府處理中國問題的顧問。葛來儀是資深台海問題專家；白潔曦曾是美國務院政策規劃成員，曾因堅持對華應當接觸的觀點，受到美國“鷹派”的指責；曾任小布什政府美國國務院東亞事務副助卿的柯慶生，在任上處理過陳水扁推進“台獨”的棘手問題，現在他還是美國務院東亞局“中國屋”的顧問。



《外交事務》是美國外交戰略學界最具影響力的期刊之一。這是《外交事務》期刊在三周之內第二度刊發美國知名學者撰寫的反思美國在台灣問題上一味依賴“軍事威懾”的文章。布魯金斯學會台灣研究項目主席何瑞恩（Ryan Hass）和戰略與國際研究中心費和中國研究項目主席白明（Jude Blanchette）11月9日在《外交事務》撰文，強調“阻止台海戰爭靠美國硬實力是不夠的”。