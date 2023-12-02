提升算力基礎設施利用效率

持續推動算力基礎設施高質量發展，對於實現數字化轉型，培育未來產業，形成經濟發展新動能等方面具有重要作用。 中評社北京12月2日電／工業和信息化部等6部門不久前聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，從計算力、運載力、存儲力以及應用賦能四方面提出到2025年的發展量化指標。隨著數字經濟時代全面開啟，算力正以一種新的生產力形式，為各行各業的數字化轉型注入新動能，成為經濟社會高質量發展的重要驅動力。持續推動算力基礎設施高質量發展，對於實現數字化轉型，培育未來產業，形成經濟發展新動能等方面具有重要作用。



經濟日報發表同濟大學經濟與管理學院特聘教授劉虎沉文章介紹，作為新型信息基礎設施的重要組成部分，算力基礎設施呈現多元泛在、智能敏捷、安全可靠、綠色低碳等特徵，在提升數字經濟時代新生產力的關鍵效能上發揮了關鍵作用。近年來，中國算力基礎設施建設扎實推進，發展成效顯著。數據顯示，2022年中國算力核心產業規模達到1.8萬億元，算力正加速向各行業各領域滲透。截至2023年6月底，全國在用數據中心機架總規模超過760萬標準機架，算力總規模達到197EFLOPS，居全球第二位。



文章指出，但與應對國際市場激烈競爭的要求相比，中國算力基礎設施發展仍有不足。當前中國算力資源利用效率不高，中西部地區供給與需求存在結構性矛盾，西部算力資源過剩而應用需求不足，造成資源閑置和浪費。同時，算力資源使用門檻高，企業缺乏相關數字化轉型人才，導致大量算力資源在應用方面沒有充分發揮作用。進一步推動中國算力基礎設施高質量發展，須多管齊下，穩妥施策。



文章提出，加強國家政策引導，統籌完善頂層設計。各部門應強化不同地區算力資源統籌調度，促進東西部高效互補和協同聯動，不斷提高算力利用效能，優化各地區先進計算產業布局，促進算力產業集聚集群發展，有效推動產業鏈上下游技術創新協作、資源共享，實現算力資源供給與需求的平衡。另外，做好資金、技術等要素保障，大力支持新的算力供給模式——算力並網的優化和發展，統籌調度社會上的算力資源，實現算力資源即取即得，提高資源的利用效率。推動構建水平更高、技術更優、對資源分布依賴性減弱的算力基礎設施，更好地滿足需求端要求，促進算力基礎設施真正步入高質量發展之路。



實現算力結構多元配置，強化計算、網絡、存儲協同創新。推動不同計算架構的智能算力與通用算力協同發展，加快邊緣算力建設，形成泛在分布、協同發展的算力結構。同時，提高算力的高效運載能力，加快建設全國一體化算力網絡國家樞紐，建設幹線光纜以改善數據傳輸性能，增強算力基礎設施的運載力。此外，打造計算、網絡、存儲的高效應用，著力提升存力技術，鼓勵先進存儲技術的部署應用，在存儲產業和存算網協同等方面進行深入研究，打造集信息計算力、網絡運載力、數據存儲力於一體的協同創新生態，完善算力綜合供給體系，為算力基礎設施高質量發展奠定基礎。



推動算力綠色高質量發展，提高綠色用能水平。通過對算力中心設計建設、技術選型和設備選擇等方面的引導，提升算力碳效水平。相關的算力應用企業應建立起節能減排的意識，構建有效的算力綠色值度量框架及工具，引入更多綠色清潔能源，加強節能降碳技術運用，助力行業節能減排。統籌布局綠色智能的算力基礎設施建設，加快高能效、低碳排的算網設備部署，有序推動傳統算力基礎設施綠色化升級，加快打造數網協同、綠色智能的多層次算力設施體系，持續推動算力基礎設施綠色低碳發展，構建推動算力基礎設施高質量發展的新動能。



深化算力賦能行業應用，激發融合應用創新潛力。促進算力向政務、工業、交通、醫療等傳統行業領域滲透，推動傳統產業依靠算力實現自身轉型升級，帶動產業數字化進程快速發展，實現算力與實體經濟深度融合，激發數據要素創新活力。針對人工智能、大數據等新興領域強化算力支撐，通過網絡連接各類算力基礎設施資源，深化公共數據資源開發利用，加快數據全過程應用，構建規範化數據開發利用的場景，並建立以應用服務為導向的創新型算力服務平台，降低用戶使用門檻，提高算力應用水平，持續賦能應用創新，形成推動算力基礎設施高質量發展的強大動力。







