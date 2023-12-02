鏈博會將開啟產業鏈供應鏈合作新局面

中評社北京12月2日電／11月28日，國務院總理李強在首屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式暨全球供應鏈創新發展論壇上發表主旨演講，他用“四個共同構築”闡釋中國對穩定全球產業鏈供應鏈和深化國際合作的主張，為深化全球經濟合作、推動經濟復甦向好注入新動力，激發新動能。



中國網發表時事評論員瑞長安文章表示，全球產業鏈供應鏈是一個有機系統，是全球範圍內資源配置、產業合作、紅利創造的重要機制保障。儘管不同的經濟體在產業鏈供應鏈中的位置、比重、受益程度有差異，但安全穩定、有韌性的產業鏈供應鏈可使每個參與者受益。各國在全球產業鏈供應鏈中的貢獻和收益，可以通過友好協商加以平衡。如果產業鏈供應鏈的穩定性、暢通性、開放性受損，則每個經濟體的利益都可能受損。即便一些國家短期內可以自保，但長期仍會因全球經濟無序波動或震蕩受損。此次，中國舉辦鏈博會，就是為順應時代要求，促進各方加強溝通合作，共同推動全球經濟穩定復甦，向全球傳遞“為全球”“全球享”“全球好”的積極信念。



文章分析，“四個共同構築”為深化產業鏈供應鏈國際合作提供了指南，有很強的現實意義。一是“共同構築安全穩定的產業鏈供應鏈”。確保產業鏈供應鏈安全穩定，根本之策是在全球範圍充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,任何主體都不要隨意干涉市場行為。要鼓勵企業、金融機構、行業組織等按照市場需求、客戶要求、產業結構調整的趨勢來配置資源，創新產品、服務以及業態、模式等等。二是“共同構築暢通高效的產業鏈供應鏈”。這就要進一步加強全球範圍的互聯互通，在信息交互共享、物流安全保障、金融服務支持等方面實現更好的對接。讓生產要素在配置上更加便捷、高效，減少不必要的成本。國際多邊機構和在產業鏈供應鏈中處於重要地位的國家，要積極主動地為全球經濟合作提供更多更好的公共產品，為全球互聯互通提供支持。三是“共同構築開放包容的產業鏈供應鏈”。這一點是針對近年來逆全球化、單邊主義、保護主義的回潮提出來的。少數國家為謀求自身絕對優勢，以種種借口打壓其他國家的發展，搞“脫鈎斷鏈”，築“小院高墻”，破壞產業鏈供應鏈穩定。不管一個國家在產業鏈供應鏈中的地位有多高，都不能僅考慮自己的安全和發展，而要統籌考慮自身和全球發展的關係，找到平衡點。產業鏈供應鏈體系的包容性，離不開綠色低碳轉型，在這方面更加需要各國加強合作。四是“共同構築互利共贏的產業鏈供應鏈”。產業鏈供應鏈的穩定和可持續發展，將為全球的安全發展帶來紅利，但也要加強機制建設，充分考慮不同國家和地區的情況，對不同參與主體的個性化、階段性訴求予以關切，構建起共享機制和補償機制有機結合的運行體系。



李強還對“四個共同構築”作出鄭重承諾，包括“為世界提供優質的中國製造、穩定的中國供給”“推進高質量共建‘一帶一路’合作，加強在智能製造、數字經濟等領域創新合作”“更深層次融入全球產業鏈供應鏈體系，積極參與綠色發展領域國際合作”“積極推進同各國的產業、產能合作，帶動發展中國家更深度參與全球價值鏈”。這表明，中國既是頭腦清醒的倡導者，更是主動作為的行動派，還是全球合作高質量發展的助推者。



文章指出，中國主辦鏈博會，是習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議的新實踐，是中國引領各國互利合作、共同繁榮的新手筆。相信此次鏈博會將開啟產業鏈供應鏈合作新局面，也將促進中國大市場更加開放和繁榮，各國企業來華投資興業將形成新的熱潮。





