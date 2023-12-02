科學統籌分配財政資源

中評社北京12月2日電／日前召開的中央全面深化改革委員會第三次會議強調，要始終堅持“過緊日子”的思想，加強財政資源科學統籌和合理分配，合理確定預算收支規模，統籌保障和改善民生，杜絕奢靡浪費等現象。



經濟日報發表中國財政科學研究院研究員於長革文章表示，之所以強調要加強財政資源統籌，主要是基於當前的財政經濟形勢作出的重大決策。近年來，隨著經濟增速放緩，財政收入增速也在快速回落，而財政支出剛性增長，財政收支矛盾日益加劇，財政的可持續性有所下降。當前，國民經濟持續恢復向好，但外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍不牢固，財政政策需要繼續加力提效。面對這樣的收支矛盾，要提高財政的積極空間和保障能力，財政改革需再擔大任，力爭在加強財政資源統籌方面取得更大成效。



文章稱，近年來，中國在推進財政資源統籌方面做了大量工作。例如，推動將支出內容相近的資金納入一般預算進行管理，加大政府預算統籌力度。建立預算安排與存量資金掛鈎機制，加大專項資金清理、整合、盤活力度，提高財政資金使用效率。通過規範超收收入使用、建立預算穩定調節基金，建立跨年度預算平衡機制，實行中期財政規劃管理，加強財政資源跨年度統籌；清理規範重點支出同財政收支增幅或生產總值掛鈎的事項，根據需要統籌安排財政支出。當然也要看到，財政資源統籌方面依然存在統籌能力弱、層次低、內容單一等問題，需切實按照黨中央部署，進一步加大統籌力度，努力提升財政保障能力和可持續性。



文章指出，加強財政資源統籌，首先是財政資源要“統”起來，即財政收入一個盤子、收入一個籠子、支出一個口子；其次要“籌”，也就是財政資源在各領域間、橫向部門間、縱向政府間以及時序上要協調、有效使用。要充分發揮財政在國家多維治理要素之間的宏觀統籌功能。在由政治、經濟、社會等要素共同構成的國家治理體系中，財政作為各子系統的連接點和主樞紐，要圍繞國家戰略和重大方針政策的貫徹落實，統攬國家治理體系全局，通過強有力的統籌規劃，實現有限的財政資源在政治、經濟、社會等各子系統之間的合理高效配置，促進各領域協同建設和發展，建立安全穩定和諧的政治、經濟和社會秩序。



加強部門間財政管理職能統籌，要破除部門利益束縛。強化財政部門的預算管理主導權，包括預算工作統籌指導權、部門預算審核權和預算執行監督權，實現預算權統一。合理賦予其他公共部門對本部門預算資金的項目安排、調劑權，相應明確其對本部門預算執行進度和資金使用效率的責任，加強協調配合，確保預算政策與國家戰略協調一致。賦予財政部門對財政政策的統籌管理權，以克服政出多門所導致的財政政策重復、衝突或過於超前等問題，最大限度避免財政政策的負效應。



加強財政資源科學統籌，要集中力量實施重點突破，切實使各種政府收支均在全口徑預算體系的平台上進行統籌配置。應加大收入統籌力度，強化政府性資源綜合管理，將依托行政權力、國有資源（資產）獲取的收入以及特許經營權拍賣收入等按規定全部納入預算，強化部門和單位收入統籌管理，切實使部門和單位依法依規將取得的各類收入納入部門或單位預算，未納入預算的收入不得安排用於支出。加強財政支出統籌，積極運用零基預算管理理念，堅持有保有壓，從嚴控制一般性支出，加強“三公”經費預算管理，努力降低行政運行成本。繼續加強政府預算體系的統籌，加大政府性基金預算的統籌力度，盡快將收入比較穩定的政府性基金及時納入一般公共預算管理，保證財政資源的高效統籌配置。



