做好长江经济带生态答卷

中評社北京12月2日電／日前召开的中共中央政治局会议审议了《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》。会议指出，推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。要毫不动摇坚持共抓大保护、不搞大开发，在高水平保护上下更大功夫，守住管住生态红线，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。





推动长江经济带绿色低碳产业发展，具有重要的战略意义。近年来，长江经济带在绿色低碳产业转型升级上取得了许多成果，但仍然面临产业布局有待优化、区域协调机制不完善等问题和挑战。针对这些问题，应牢固树立“一盘棋”思想，统筹长江经济带上中下游绿色低碳产业布局，加強区域间协调，串点成线、由线成片地培育绿色产业带，促进长江经济带高质量绿色发展。





通过东部对中西部的传帮带，有力促进绿色低碳产业转型。东部地区作为经济发达地区，可以发挥先进技术和经验优势，帮助中西部地区进行绿色技术引进和转型。各地政府应鼓励那些具备先进绿色技术的下游企业进驻上中游地区，合作开展绿色技术人员的联合培训等。通过技术、经验和资源的共享，带动中上游地区绿色低碳产业快速发展，形成新的区域增长极，进一步促进产业由东向西转移。这能夠优化我国产业布局，缓解东部地区产业压力，还有助于提升中西部地区的经济竞争力，有效促进我国绿色低碳产业转型升级，为培育绿色产业带夯实基础。





“上下联动”形成绿色低碳产业带。长江经济带不同地区的自然资源禀赋不同，为推动长江经济带产业的高质量绿色发展，需要各方协同合作，实现优势互补，建立政策协同机制和跨区域合作机制。相关部门和地方政府应加強协作，形成上下联动的推进格局，促进产业链条的优化。加強不同企业之间的合作，实现资源共享、优势互补，真正形成绿色低碳产业带。企业要积极响应，结合本地资源和产业特色，开展绿色可持续的生产经营活动。通过产业链的完整布局和协同发展，形成绿色低碳产业带的上下联动，实现资源优化配置和环境友好型产业建设。这种上下联动的协作将带动长江经济带绿色低碳产业的整体发展和提高。





严格环保监管，防止污染产业转移。各级政府应加強对企业环保行为的监督和检查，加大对污染企业的处罚力度，确保环境治理的有效性。同时，強化企业的环保责任意识，推动绿色生产方式的普及和采纳，促使企业向绿色产业转型，真正实现经济增长与环境保护的良性互动。衹有在严格环保监管的基础上，才能让绿色产业带“四季常青”，实现可持续发展。通过将生态财富转化为经济财富，实现生态环境与经济的良性互动，推动绿色低碳产业健康发展。





一江碧水，再添绿意。通过长江上下游绿色低碳产业协同合作培育绿色低碳产业带，将为我国构建绿色经济发展新模式，引领绿色创新新风尚，打造绿色经济增长新引擎。政府、企业和公众应共同努力，为绿色产业带发展携手奋进，共绘宏伟蓝图。



来源：经济日报 作者：李小勇 于小航

