打造国家重大战略支撐地

中評社北京12月2日電／日前举行的辽宁省委十三届六次全会提出，打造新时代“六地”目标定位，其中“努力将辽宁打造成为国家重大战略支撐地”排在首位。这与贯彻落实新时代推动东北全面振兴座谈会精神一脉相承，也体现了辽宁迈向全面振兴的行动和担当。



以“战略支撐地”自任，辽宁有没有资格？



支撐能力看实力。第一炉钢水、第一架舰载机、第一艘航母、第一台工业“母机”……在新中国工业史上，1000多个“第一”在辽宁诞生。放眼东北地区乃至全国，工业门类体系齐全是辽宁的“看家本领”，产业优势率接近80%。辽宁以航空装备、舰船等为代表的国防科技工业规模位居全国前列，大型冶金装备、石化装备、电力装备等成套水平在国內领先，数控机床、机器人等通用装备在全国也具有重要地位。



支撐能力的背後是资源优势。从总量到人均拥有量，辽宁的矿产资源和科教资源等“底盘”优势令人羡慕。比如，鞍钢集团拥有铁矿石资源储量140亿吨，是世界超大型钢铁企业的唯一。“家里有矿”可谓钢铁产业安全的“压舱石”。大院大所以及一批国家级重点实验室等密集型科研力量增加了辽宁“分量”。



以“战略支撐地”自任，辽宁能不能可持续？



不表“当年勇”，彰显新担当，展现新作为，看的是“当前勇”。近年来，一批新的大国重器接连在辽宁问世，多项首台(套)产品实现创新应用，关键核心部件产业化能力有了可喜进步。同时也应该看到，辽宁装备多处于产业链“利润微薄”的那一端。不少装备企业奋斗一年，但是盈利能力和水平卻不及预期。如何在保障国家产业体系自主可控、安全可靠的前提下，实现高附加值、高利润水平的较強竞争力？要有战略担当，不能一味“等风来”，更多要靠自己创造。



新担当是高水平的担当，不仅可持续，而且还要有国际竞争力。辽宁给出的答案是从製造迈向“智造”，聚焦国之所需、深耕辽宁所有。徘徊、亏损怎能持续担当？因而不必讳言“盈利模式”。辽宁有那么多的科技存量，有那么深的央地合作渊源，怎么就不能把高技术转化为生产力？仅金属新材料一个端口，就能开掘万亿元市场。再比如，辽宁最新崛起的储能产业，就是站在保障能源安全的基础上开辟的新赛道。全面振兴，期待越来越多的科技成果从“书架”摆上“货架”，转为“市价”。



让战略性新兴产业和战略支撐並肩走在一起，互为给养，辽宁打造成为国家重大战略支撐地，“宽肩膀”成“厚肩膀”，既可持续又大有可为。



来源：经济日报 作者：孙潛彤



