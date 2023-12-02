辯證看待光伏行業產能過剩

中評社北京12月2日電／面對持續發酵的光伏產能問題，工業和信息化部近日表示，當前中國光伏行業確實存在一定階段性和結構性過剩風險，但總體屬於行業發展正常範圍。對於我國光伏產業遇到的暫時性困難，要在正確認識產能問題的基礎上，共同鞏固來之不易的全球競爭優勢。



從歷史經驗和供需兩端情況看，目前我國光伏產業並未出現嚴重產能過剩。據中國光伏行業協會統計，歷年來光伏行業產能利用率普遍處於50%至60%水平，產能超過需求一倍屬於正常現象。今年年底光伏設備各環節產能預計達到1000吉瓦，對應全球市場400吉瓦的需求，略超正常範圍。



如何看待此輪產能過剩？我們既不能過度妖魔化光伏產能過剩，也不能忽視供需失衡帶來的風險。首先，階段性產能過剩是一個共性問題。受內外部因素影響，鋼鐵、汽車等很多行業都會呈現周期性波動。光伏行業總體屬於泛半導體領域，具有周期性發展特徵。我國光伏行業發展至今，經歷過“三落四起”，階段性震蕩是行業正常屬性。



其次，適當的供大於求有利於優勝劣汰。衹有過剩才能形成競爭，過去20年間，我國光伏產業潮起潮落，歷經了幾輪洗牌，清掃過一批破產企業，也培育了多個明星企業，正是通過一輪輪“淘汰賽”，整個行業的發展才更加健康，逐步建立起全球競爭優勢。



再次，要匹配市場成長性作動態觀察。光伏產業科技屬性強，且產業鏈條長、技術迭代快，各環節建設周期不盡相同，在一定階段可能出現結構性過剩現象。從產能結構看，光伏行業處於技術迭代加速期，近兩年上馬的項目多為效率更高的先進產能。同時，與此前數次光伏行業下行周期需求低迷不同，在全球能源轉型大趨勢下，當前光伏市場成長性和確定性前所未有。只要不出現黑天鵝事件，很難給行業帶來破壞性影響。



當然，供需錯配的潛在風險同樣值得重視。隨著價格競爭加劇，光伏組件價格跌破企業現金成本，已出現企業為降低成本影響產品質量的現象；下游電站投資企業則擔心，低價能否持續保障供貨和組件質量，是否會帶來不可預知的風險。更重要的是，長期低價競爭將對行業正常運行造成影響，損害光伏行業的創新基因，進而減弱我國光伏產業全球競爭力。

