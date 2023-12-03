中評青年訪徐福記甜蜜工廠 尋兩岸童年回憶

中評青年東莞訪問團一行與徐福記創始人及相關負責人合影（中評社圖片） 中評社東莞12月3日電（記者 郭至君）對於很多80、90後來說，幼時過年的時候，家裡的茶幾上總會準備一大桶五顔六色、各種口味的徐福記糖果和糕點，可以說，徐福記是一代中國人的童年回憶，也是春節象徵喜慶團圓熱鬧的符號。11月30日，中評青年東莞訪問團一行來到徐福記國際集團主要的生產基地，探究“中國零食大王”三十餘年來不斷的發展與現今因應市場和消費者口味變化的不斷升級。此外，訪問團成員還專訪了徐福記創始人、徐家四兄弟之一的徐沆和集團事務負責人、黨支部書記高衛東，聽他們講徐福記這一譽滿兩岸的零食傳奇背後的故事。



徐福記的相關負責人首先帶中評青年訪問團的成員們參觀了生產基地的沙盤，介紹了整個基地的規模，然後就一路帶著團員們去參觀徐福記產品的展廳，據介紹，目前徐福記的產品款式超過1200種，包含沙琪瑪、酥心糖、巧克力、果凍、糖果、餅幹等等，團員們從一進入徐福記開始，甜蜜的糖果味和暖香的雞蛋味就縈繞鼻尖，大家的臉上也不自覺洋溢著暖暖的笑容。參觀完產品展廳，負責人帶著團員們走向製作徐福記兩大王牌產品——酥心糖和沙琪瑪的生產車間參觀，讓大家親眼見證一塊塊酥心糖和沙琪瑪是怎麼從花生、雞蛋、面粉等原始材料“華麗變身”的。負責人也表示，好的原料和特殊的製作工藝令徐福記的招牌產品30多年來一直都很受歡迎，徐福記也一直在思考怎麼在保有中國傳統飲食文化的同時不斷創新，讓一大家子人都喜歡。參觀最後，中評社各位團員們還品嘗了剛剛製作完成留有餘溫的沙琪瑪，香甜而不膩的口感讓團員們印象深刻。



徐福記創始人之一、常務董事徐沆在接受專訪時表示，隨著90年代大陸改革開放以及當時台灣原產品、勞動力的費用逐漸增高，讓他們發現糖果市場在內地大有可為，因而產生了內銷的想法。徐沆也說，兩岸同胞同宗同源，口味喜好大體相同，徐福記最為經典的一款產品——鳳梨酥就是來自台灣，徐福記經過工藝改良將其賣到了全中國，成為深受歡迎的一款糕點。徐福記來到大陸後還將一款歷史悠久的傳統中式糕點——沙琪瑪發揚光大，從原來的傳統手工製作，到自動化、標準化、智能化的生產製造，用“全蛋液和面不加一滴水”的高標準、高品質工藝要求，使徐福記沙琪瑪成為市場同品類銷量的遙遙領先者，並深受海外華人喜歡。可以說，徐福記是較早的一批來到廣東東莞投資的台企，也是最早一批嘗試內銷的台企，是大陸改革開放的參與者、見證者及受益者。

