包承柯：《開羅宣言》與亞太秩序的再構建

上海東亞研究所副所長包承柯（中評社資料圖） 中評社北京12月3日電（記者 李子寧）以“紀念《開羅宣言》發表八十周年”為主題的學術研討會日前在上海舉行，上海東亞研究所副所長包承柯在研討會上表示，以論證《開羅宣言》的意義作為引子，可以分析中國再次崛起過程中所面臨的挑戰，以及在構建亞太新秩序過程中應如何發揮中國的作用。



一、歷史的演進與發展



包承柯指出，從十九世紀以來亞太地區真正具有獨立主權的國家就是中國和日本，其他亞太地區幾乎都置於西方殖民統治之下。回首亞太地區近兩百年的發展進程，可以用三件事概括出其基本特徵，第一、明治維新開啟了日本現代化進程，從而逐步確立了日本在亞太地區的霸權地位；第二《開羅宣言》的公布和實施徹底摧毀了日本在亞太地區的霸權：第三、2010年出現了中國整體實力優於日本的基本態勢，是自明治維新以來亞太地區最大的變化，是基於戰後亞太地區和平與穩定的秩序架構。因此，我們可以看到《開羅宣言》存在的歷史意義和深遠影響。



二、八十年之後對《開羅宣言》的再評價



包承柯認為，《開羅宣言》自公布一日起，就規定了日本在戰後對過去擴張侵略所要承擔的代價，制約日本的對外擴張，是亞太地區戰後秩序的核心要素，也是《開羅宣言》的基本要義。從1895年4月起，清政府因甲午戰爭失敗簽下了喪權辱國的《馬關條約》，台灣島由此被日本所竊據，成為日本的殖民地。日本並沒有感到滿足，從清政府戰敗中得到的大量的賠款用於建設軍隊，不斷對外侵略和擴張。1931年日本發動“九一八事件”，1937年發動全面對華戰爭；1941年日本襲擊珍珠港，發動太平洋戰爭。到1945年8月日本宣布戰敗宣布投降的整整五十多年間，日本從來沒有停止過在中國乃至整個亞太地區的擴張侵略步伐。



包承柯表示，亞太戰後體制中，中美英三國公布的《開羅宣言》起到核心的作用。1945年7月26日美英蘇三國公布的《波茨坦公告》，其第八條再次確認了《開羅宣言》的條件必須予以實施。1945年8月14日，日本昭和天皇正式宣布接受《波茨坦公告》，接受“無條件投降”。1945年9月日本政府簽下《無條件投降書》，是以《開羅宣言》基本條件實現對日本的制裁的。