徐巧芯駁檢調賄選指控　反嗆檢調數學不好

徐巧芯。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月2日電（記者 俞敦平）國民黨“立委”候選人徐巧芯昨天遭到檢調指控，涉嫌在松山區里長聚餐會上，用高價餐費和購物袋、壽麵等物品，收買里長和里民的選票。徐巧芯2日上午於國民黨大選候選人侯友宜和台北市信義、南松山選區“立委”候選人徐巧芯聯合競選總部成立大會前接受媒體聯訪時，強烈反駁這項指控，她出示行事曆和邀請函，證明她是被邀請參加里長促進會的活動，而非主辦人或受益人。她還質疑檢調對購物袋和壽麵的價格判斷，認為檢調數學不好，不會查價？



2日上午侯友宜和徐巧芯聯合競選總部成立大會於信義國中旁松仁路舉行。除了兩位候選人之外台北市長蔣萬安和國民黨主席朱立倫也都前來參加。活動開始前記者詢問現場工作人員後得知一開始現場有擺放約500張椅子，但後來陸陸續續又有增加不少椅子的擺放，加上四周也站了許多沒有位置的支持者，因此推估有近千人參加今日的造勢。



徐巧芯於造勢活動前，先接受媒體聯訪，回應近期她所捲入的一些爭議。在訪談進行到一半時，恰好抵達現場的朱立倫也加入一同受訪力挺自家候選人。



徐巧芯指出，當天的聚餐會是藍營里長的固定活動，有17位里長和4位以上的民代出席，包括國民黨“立委”王鴻薇等。她指出，檢調不只要清算她，還要清算王鴻薇，因為王鴻薇也在現場，所以檢調在問案的時候，就不斷的引導里長說，他們辦這個活動就是為了她們兩個選舉而辦，但完全不是這樣。她還說，當天只是親切的跟平常有往來的藍營里長說愛你喔，就被檢調認為是在拉票。

