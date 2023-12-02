侯友宜痛批賴清德不遵守“憲法”　推動“台獨”

侯友宜和徐巧芯。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月2日電（記者 俞敦平）國民黨2024大選候選人侯友宜2日上午於侯友宜和台北市信義、南松山選區“立委”候選人徐巧芯聯合競選總部成立大會會前接受媒體聯訪時，再度針對“台獨”議題，對民進黨2024大選候選人賴清德發起攻勢。他表示，賴清德不按照“中華民國憲法”，才是令人民最恐懼的事情。侯友宜接著為徐巧芯打氣，稱讚她是藍營的揭弊天后，然後也不忘痛批了蔡英文和民進黨執政的弊端。他強調這次的選舉是清廉與貪腐和和平與戰爭的選擇。



2日上午侯友宜和徐巧芯聯合競選總部成立大會於信義國中旁松仁路舉行。除了兩位候選人之外台北市長蔣萬安和國民黨主席朱立倫也都前來參加。活動開始前記者詢問現場工作人員後得知一開始現場有擺放約500張椅子，但後來陸陸續續又有增加不少椅子的擺放，加上四周也站了許多沒有位置的支持者，因此推估最後有近千人參加今日的造勢。



侯友宜於造勢活動前，先接受媒體聯訪，針對近期選舉與時事相關新聞回應媒體。



侯友宜指出，美國學者已經呼籲賴清德凍結“台獨黨綱”，但賴清德卻只會講務實“台獨”、支持“台獨”，沒有要按照“中華民國憲法”來做。他說，他反對一國兩制，反對“台獨”，一切按照“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例來做，這是維護和平的唯一途徑。他要求賴清德要講清楚自己的立場，否則民眾不會安心。



侯友宜接著為徐巧芯打氣，稱讚她是藍營的揭弊天后，人民最期待她揭弊打弊。他說，徐巧芯的聲勢越來越好，但民進黨卻用國家機器打壓她，企圖以傳賄選的罪名陷害她。他表示，徐巧芯不怕打壓，清清白白，一定會不斷揭弊、除弊，讓民進黨更加害怕。

